„31 lat zakazu aborcji w Polsce. Będzie zimno. Ubierzcie się ciepło!” – przestrzegały organizatorki pikiet, które odbyły się w kilku polskich miastach pod hasłem „Ostatni dzwonek”. To przygrywka do kolejnych protestów, nieuchronnych, jeśli rządząca koalicja nie rozwiąże problemu dostępu do bezpiecznej i bezpłatnej aborcji.