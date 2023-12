Kiedy na konferencji prasowej premier nie usłyszał od dziennikarza TVN pytania, jakiego oczekiwał (to doprawdy bezczelne, że dziennikarz nie ustala pytań z premierem), postanowił przypuścić brawurową szarżę, niczym Jan Kozietulski pod Somosierrą, na medialne działa TVN-u, zarzucając telewizji cenzurę i obsadzając ją w roli następców Jerzego Urbana.

Reklama

Czy Mateusz Morawiecki ogląda TVP?

Cóż, mocne to słowa biorąc pod uwagę, że premier nawiązał do propagandzisty komunistycznego reżimu, kłamiącego bez mrugnięcia okiem o zamordowanym księdzu Jerzym Popiełuszce. Ale są to zarazem słowa świadczące o tym, że premier najwyraźniej nigdy, w czasie ośmiu ostatnich lat, nie oglądał kontrolowanej przez jego środowisko polityczne TVP.

Czytaj więcej Polityka PiS chce komisji śledczej. "Ustawa wiatrakowa nie została napisana w polskim parlamencie" - To jest jeden z największych bubli prawnych wyprodukowanych przez ostatnie 30 lat. Domagamy się komisji śledczej, która sprawdzi, kto wpisał te przepisy do tej ustawy "lex Kloska - powiedział premier Mateusz Morawiecki (PiS), odnosząc się do sprawy ustawy wiatrakowej.

Tak, każdy dziennikarz TVP niewątpliwie zadałby premierowi Morawieckiemu na konferencji właśnie takie pytanie, jakiego ten oczekuje, ba – mógłby nawet poprosić o instrukcje, aby dorównać stylowi Danuty Holeckiej pytającej Andrzeja Dudę co jeszcze można zrobić, żeby to on wygrał wybory. Ale jednocześnie, gdyby oglądał TVP, z zaskoczeniem odkryłby, że w II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda mierzył się najwyraźniej z Andrzejem Dudą, bo próżno było szukać w Telewizji Publicznej transmisji z wieców jego kontrkandydata (w tym czasie owa straszna TVN Andrzeja Dudę pokazywała).