Czasy chaosu, stresu i strachu

Jednak przez ostanie lata nie tylko osoby LGBTQ+ nie czuły się w bezpiecznie. Szkoły pod rządami PiS to najpierw chaos likwidacji gimnazjów a potem strach i stres wynikający m.in. z problemów związanych z trudną do opanowania, rozległą podstawą programową, niekończącymi się sprawdzianami i testami, wszechobecną ocenozą. To nieustające ciułanie punktów potrzebnych podczas rekrutacji do szkół średnich, które i tak są przepełnione. To ciągła nauka nie tylko w szkole, ale także w domu – łącznie więcej niż pracują na etacie dorośli.

Część uczniów musi popołudniami chodzić na korepetycje. Materiału do nauczenia jest tak dużo, że nie da się wszystkiego opanować w szkole a nauczyciele nie są w stanie poświęcić czasu na powtarzanie i utrwalanie, bo się ze wszystkim nie wyrobią. Rodzice, których na to stać, fundują dodatkowe zajęcia wyrównawcze – nawet tym uczniom, którzy w miarę dobrze sobie radzą.

Uczniowie tego nie wytrzymują. Według policyjnych danych za 2022 r. liczba samobójstw wśród nieletnich wzrosła aż o 150 proc. Oddziały psychiatrii dziecięcej pękają w szwach. Tylko w tym tygodniu uczeń liceum w Międzyrzeczu wyskoczył z okna i zmarł w szpitalu a w Głogowie uczennica – prawdopodobnie z wadą serca – zmarła przed lekcjami.

Te dwie tragedie zdarzyły się w szkole. I choć nie można powiedzieć, że to szkoła była ich przyczyną, to na pewno rzadziej do takich sytuacji dochodzi, gdy dzieci są wyspane, wypoczęte, zadowolone. Dlatego warto, by wszystkie czuły się w szkole bezpiecznie. I to nie tylko w Tęczowy Piątek.