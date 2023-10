Czy PiS wprowadzi w Polsce węgierski wzorzec demokracji?

Na Węgrzech nie trzeba fałszować wyborów, żeby opozycja, nawet zjednoczona, nie miała szans przejąć władzy. Wystarczyło zmienić prawo wyborcze. Obecnie jest tak skonstruowane, że Orban wygrywa wybory, a opozycja nie ma szans przejąć władzy. Na Węgrzech nie ma dyktatury, a większość społeczeństwa jest zadowolona. Dlaczego? Bo jest syta i niedoinformowana. Media publiczne przejęli rządzący, którzy zapewnili sobie monopol informacyjny. Wolne media zostały odcięte od reklam państwowych oraz wielkiego biznesu, który, żeby mógł na Węgrzech funkcjonować, musi układać się z władzą. Część niezależnych mediów została doprowadzona na skraj bankructwa i redakcje zostały sprzedane przedsiębiorcom bliskim Orbanowi. Media w pełni wolne i niezależne nie mają siły przebicia i nie docierają do wszystkich, w przeciwieństwie do największych mediów na Węgrzech, zależnych od władzy. Nie ma już masowych protestów, bo społeczeństwo jest spokojne dzięki licznym programom socjalnym. Społeczeństwo obywatelskie jest słabe, w przeciwieństwie do oligarchii.

- Węgierska opozycja ma bardzo złe warunki do funkcjonowania. Bardzo trudno jest się przebić w mediach. Jeśli chodzi o telewizję publiczna - to jest to właściwie niemożliwe. Opozycyjne gazety walczą o przetrwanie. Nie tylko nie pojawiają się ogłoszenia rządowe, ale również prywatni reklamodawcy obawiają się tam umieszczać swoje ogłoszenia - mówił przed laty „Rzeczpospolitej” József Debreczeni, węgierski publicysta, były osobisty doradca Victora Orbána, przestrzegając Polskę przed węgierską ścieżką. Mając prezydenta, Trybunał Konstytucyjny i wojsko po swojej stronie, PiS będzie mógł trwać u władzy, jeśli znowu wygra wybory. Tym bardziej, że partia w sondażach zwykle była w przeszłości niedoszacowana.

To ostatnie wybory, które PiS może przegrać

Jarosław Kaczyński dotrzymał obietnicy, że "Polska będzie jak Turcja"

Jarosław Kaczyński mówił w 2014 roku, że „Polska będzie jak Turcja, najpierw zmiana władzy, później zmiana elit”. Prezes słowa dotrzymał, co widać choćby w TVP, spółkach skarbu państwa, służbach mundurowych, prokuraturze i sądach. Mówił też, że w Polsce będzie Budapeszt. I jeśli część wyborców, spoza twardego elektoratu posłucha Beaty Szydło, która przekonuje: „Co ci szkodzi? Człowieku, to tylko cztery lata, więc na te cztery lata spróbuj. Spróbuj, zamknij oczy tutaj, zaciśnij zęby, jak nie możesz i zagłosuj na PiS”, to mogą to być ostatnie wolne wybory w Polsce. I to nie będą tylko cztery lata. System będzie zabetonowany, jak na Węgrzech. To ostatnie wybory, które PiS może przegrać.