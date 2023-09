Szefem najważniejszej sportowej drużyny w kraju zostaje człowiek, który wyjaśniał kiedyś, że „trener jest trochę jak dziwka”, porównywał klub do domu publicznego i pytał dziennikarkę: „Jak pani może nie wiedzieć, co od głaskania staje?”. Zdarzyło mu się przynieść na konferencję prasową doniczkę. Innym razem udawał, że przegania duchy. Po jednym z meczów, gdy poczuł się skrzywdzony decyzjami sędziego, zapowiedział nawet: „Co mi zostało? Pojadę do domu i sobie whisky pierd…”.

Cezaremu Kuleszy będzie po drodze z Michałem Probierzem?

Może ta ostatnia wypowiedź jest kluczem do Kuleszy, skoro prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) kilkanaście dni temu wykładał na antenie RMF FM, że są sytuacje, w których nie pić nie wypada i jeśli ktoś zaprosi, „to co, siedzicie tak bez niczego”? Będzie mu zapewne z Probierzem po drodze nie tylko ze względu na wspólnotę języka, który był barierą w relacjach z Fernando Santosem.

Kandydatury były podobno dwie. Marek Papszun, który przez siedem lat zbudował z właścicielem Michałem Świerczewskim potęgę Rakowa Częstochowa, byłyby wyborem popularnym i bezpiecznym, może wręcz zagraniem pod publiczkę. Wskazał go lud - kibice, większość ekspertów - i choć jako trener sprawdził się tak naprawdę tylko w jednym wielkim projekcie, to dla Kuleszy byłby gwarancją spokojnych miesięcy. Prezes jednak nigdy nie tańczył tak, jak mu grają, chyba, że było to disco polo.