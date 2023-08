Śmierć Jewgienija Prigożyna. Czy kogoś ona zdziwiła?

- Powiedziano mi, że razem z nim lecieli najważniejsi dowódcy Wagnera. To byłby cud, gdyby byli w drugim samolocie (za zestrzelonym Embraerem leciała druga maszyna należąca do Prigożyna-red.) – mówi dziennikarz Andriej Zacharow, który zajmował się Grupą Wagnera.

- Przedostatnim, kogo będę żałował to Prigożyn – powiedział emigrant i opozycjonista Michaił Chodorkowski. Ostatnim dla niego będzie sam Putin. – Prigożyn przecież wynajmował morderców mających załatwić mnie. Tym nie mniej, mamy do czynienia z kolejnym mordem pozasądowym. Jeśli Rosja byłaby normalnym państwem, to za pucz można byłoby sądzić. Albo amnestionować. A tylko w bandzie można tak postępować (podstępnie zabijać-red.), a to diabli wiedzą co on mógłby w sądzie nagadać – dodał.