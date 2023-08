Najpierw więc poprawki zgłosił prezydent Andrzej Duda, by wybić ustawie zęby, a potem okazało się – „Rzeczpospolita” napisała o tym jako pierwsza w piątkowym wydaniu – że PiS nie powoła komisji już przed wyborami. Potwierdził to zresztą w piątek oficjalnie PiS ustami posła Marka Asta. Partia Jarosława Kaczyńskiego uświadomiła sobie, że reperkusje powołania takiej komisji przed wyborami mogą być duże zarówno w dyplomacji jak i w kwestii naszego bezpieczeństwa militarnego.

Dlaczego pytania referendalne PiS kręcą się wokół Donalda Tuska

Równocześnie PiS, widząc siłę opozycji podczas marszu 4 czerwca, zdał sobie sprawę, że nie może przekraczać pewnych granic w atakach na Tuska, bo tylko mu w ten sposób pomaga. Musiał więc wyważyć. Dlatego z jednej strony uderzanie w Tuska jest głównym pomysłem na kampanię wyborczą – bo wszak pozawala uciec od odpowiedzialności za błędy, zaniedbania i porażki ośmiu lat własnych rządów. Ale z drugiej nie może Tuska zbyt mocno uderzać, bo tylko go w ten sposób będzie wzmacniać.

Ta właśnie logika przyświecała PiS przy konstruowaniu pytań referendalnych. Początkowo referendum miało dotyczyć migrantów, ale dziś migracja nie jest najważniejszym problemem, którymi żyją Polacy. W dodatku Tusk kilka razy wbił PiS boleśnie szpilę, pokazując zupełny rozjazd między antyimigrancką retoryką PiS a rzeczywistością, w której PiS dla migrantów zarobkowych okazał się bardzo liberalny.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Jak PiS w sprawie migrantów potknął się o własne nogi Spotkanie w sprawie migrantów w KPRM, awaryjny wywiad prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla PAP w sprawie rządowego projektu ułatwiającego wydawanie wiz migrantom – to sygnały nerwowości, jaka zapanowała w obozie władzy.

Dlatego też referendum o migracji zmieniono w referendum o Tusku. Wszystkie pytania tak naprawdę mają być rozliczeniem przewodniczącego Platformy i nieść w sobie lęki prawicowego elektoratu. Lęki przed podniesieniem wieku emerytalnego, przed niekontrolowaną migracją, przed wyprzedażą majątku narodowego, przed likwidacją zapory na granicy z Białorusią, gdzie dziś znajdują się najemnicy Wagnera. Wszystkie pytania referendalne dobrano tak, by kojarzyły się wyborcom z Donaldem Tuskiem albo z Koalicją Obywatelską.

Wszak to politycy KO krytykowali budowę zapory, to za rządów Ewy Kopacz rząd zgodził się na relokację uchodźców, to za rządu PO podniesiono wiek emerytalny. I to właśnie w narracji PiS Platforma jest siłą, która wyprzedawała majątek narodowy i chciała wpuścić do Polski biznes rosyjski. Że sytuacja była bardziej skomplikowana, choćby dlatego, że to PiS sprzedał część Lotosu Saudyjczykom i flirtującym z Moskwą Węgrom, to już PiS-owi nie przeszkadza. Referendum ma być nośnikiem antytuskowej emocji, ma organizować kampanię wyborczą.