Trzeba, abyśmy podążali razem, bez uprzedzeń i bez lęku, stając obok tych, którzy są najbardziej bezbronni: migrantów, uchodźców, przesiedleńców, ofiar handlu ludźmi i osób opuszczonych. (...) Nie zamykajmy drzwi dla ich nadziei" – to słowa wypowiedziane w niedzielę przez papieża Franciszka z okazji 107. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który inauguruje w Kościele katolickim cały tydzień modlitw za uchodźców. Nie sposób nie odnieść ich do tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Do tej niewielkiej grupy ludzi, która od kilku tygodni koczuje pod lufami karabinów u progów swojego raju, swojej nadziei – nawet jeśli to nie nasz kraj jest tym jedynym i wymarzonym. Odarci z godności, pozbawieni praw po jednej i drugiej stronie, czekają. Jak długo jeszcze? Nikt tego w zasadzie nie wie.

Nie ma wątpliwości, że w dużej części ci, którzy próbują dostać się do nas ze Wschodu, zapłacili za to – i to duże pieniądze – doskonale zorganizowanym przemytnikom, na których działalność wschodni reżim patrzy przez palce i ją toleruje, a wręcz wspiera, bo sam chce z Europą pewien interes załatwić, chce postawić ją pod ścianą. Jako państwo winniśmy zdecydowanie mówić temu „nie". I mówimy. Chronimy granice. Wszak Straż Graniczna zatrzymuje codziennie po kilku, kilkudziesięciu imigrantów.

Czytaj więcej Społeczeństwo Imigranci bici i okradani. Opowiedzieli, jak wygląda schemat działania przemytników Dostanie się do Europy Zachodniej przez Białoruś kosztuje kilka tysięcy dolarów.

Ci jednak nie czekają na rozwój sytuacji pod gołym niebem, ale dostają dach nad głową, jedzenie, opiekę medyczną. A ta kilkunastoosobowa grupka? Stała się tak ogromnym zagrożeniem dla suwerenności naszego państwa, że konieczny był stan wyjątkowy... I zdecydowana większość ankietowanych – co pokazuje publikowany przez nas sondaż IBRiS – uwierzyła narracji, że zalewa nas jakaś ogromna fala uchodźców, i chce utrzymania tego stanu do czasu rozwiązania problemu. Kolejny raz ujawniają się nasze uprzedzenia, lęki. I to w sytuacji, gdy obecność imigranta na naszych ulicach właściwie przestała już dziwić.