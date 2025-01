- Wiatr w połączeniu z niską wilgotnością (...) sprawi, że zagrożenie pożarowe w hrabstwie Los Angeles będzie bardzo wysokie – ostrzegł komendant straży pożarnej hrabstwa Anthony Marrone. Jak dodał mieszkańcy mogą nie być w stanie powrócić na obszary objęte ewakuacją przed czwartkiem.



Straty spowodowane pożarami w hrabstwie Los Angeles szacowane są na 135-150 mld dolarów. Aby pomóc w odbudowie obszarów spustoszonych przez ogień gubernator Gavin Newsom podpisał rozporządzenie wykonawcze zawieszające tymczasowo regulacje środowiskowe w przypadku odbudowy zniszczonych przez ogień domów i przedsiębiorstw.



W walce z ogniem w Los Angeles pomagają strażacy z siedmiu stanów, Kanady i Meksyku. Szeryf hrabstwa Los Angeles Robert Luna przyznaje, że wiele terenów, przez które przeszedł pożar wyglądają jakby zostały zbombardowane. - Są tam zerwane linie energetyczne, uszkodzone gazociągi i inne zagrożenia – ostrzegł.



Reuters cytuje Tristina Pereza, mieszkańca Altadeny w rejonie pożaru we wschodniej części hrabstwa, który mimo nakazu ewakuacji nie opuścił swojego domu i bronił go przed ogniem. - Podwórze stało w płomieniach, palmy się paliły – to wyglądało jak film. Zrobiłem wszystko, co mogłem, by zatrzymać ogień i uratować mój dom, pomóc ocalić domy sąsiadów – dodał. Na ulicy, na której mieszka, oprócz jego domu przetrwały jeszcze dwa sąsiednie budynki. Po drugiej stronie ulicy wszystkie domy spłonęły.