Czy zgniją zabytki uszkodzone przez powódź. PiS domaga się działań rządu

Na terenie województwa śląskiego szkody zgłosiło osiem instytucji kultury np. archiwa państwowe w Katowicach, Raciborzu, Częstochowie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. zo.o. (spółka gminna), Muzeum Śląskie w Katowicach. Na Opolszczyźnie straty odnotowano w siedmiu obiektach m.in. w szkołach muzycznych w Nysie, Głuchołazach, Prudniku, ale też Muzeum Powiatowym w Nysie, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i w oddziale TP SA w likwidacji w Opolu.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Bez pieniędzy, bez mieszkania. Powodzianie opowiadają o kłopotach z rządowym wsparciem 1 867 rodzin z Dolnego Śląska otrzymało pieniądze na remont i odbudowę domu po powodzi - podaje RMF FM zaznaczając, że nie wszyscy są zadowoleni. Chodzi nie tylko o kwoty wsparcia, ale też klucz oceny szkód. Poszkodowani boją się, że nie zdążą wykorzystać pomocy do końca roku.

Na razie wstępnie oszacowane została wielkość strat. Pełne dane będą znane dopiero, gdy właściciele posiadanych zabytków złożą dokumentację ubiegając się o dotację.

Nabór wniosków zakończony, ale decyzje kto dostanie pieniądze w przyszłym roku

Jak poinformował Andrzej Wyrobiec ministerstwo kultury zaplanowało wsparcie finansowe dla naprawy i odbudowy uszkodzonych obiektów kultury po powodzi i ogłosiło nabór do rządowego Programu Ochrona Zabytków na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanym do rejestru zabytków. Nabór trwał do 12 listopada 2024 r.

Zapytaliśmy resort kultury jakie środki zostały przeznaczone na ten cel i ile podmiotów je otrzymało? „Do 12 listopada br. prowadziliśmy nabór wniosków na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych w ramach I naboru do programu „Ochrona zabytków”. Wpłynęło aż 2 013 wniosków. Zgodnie z zapowiedzią wyniki naboru ogłosimy do 13 lutego 2025 r. Dodatkowo w marcu 2025 r. będziemy zbierać wnioski na refundacje prac przy zabytkach. Łączny budżet dla obu naborów - zarówno dla prac planowanych, jak i refundacji - wynosi 100 625 000 zł” – poinformowało „Rz” Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

100 mln zł na usuwanie skutków powodzi w przyszłym roku

Dodatkowo resort zapowiedział, że od 2 do 31 stycznia 2025 r. przyjmowane będą wnioski w programie „Ochrona zabytków” na prace przy zabytkach, które ucierpiały na skutek powodzi. Na ten cel zostanie przeznaczonych – zapowiada ministerstwo, 100 mln zł. Będzie można się starać o pieniądze m.in. na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, na wstępne prace zabezpieczające zabytek wpisany do rejestru oraz jego konserwację zachowawczą.