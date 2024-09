Unia Europejska pomoże powodzianom. 10 mld euro z Funduszu Spójności

To jest bardzo ważny moment – mówiła Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej. – Chcę powiedzieć, że Europa stoi u boku Polski i pozostałych krajów. To jest katastrofa narodowa, dlatego musimy połączyć siły, aby stawić czoła żywiołom. Serce cieszy fakt, że tylu ludzi, tylu wolontariuszy pospieszyło z pomocą w walce z powodzią. Europa stoi przy waszym boku i rzeczywiście rozmawialiśmy o tym jak najszybciej i jak najbardziej elastycznie można wam pomóc – zapewniła.

Unijny Fundusz Solidarności dla powodzian

Jak poinformowała szefowa KE, pieniądze będzie można zdobyć m.in. z europejskiego mechanizmu ochrony ludności. – To jest taki mechanizm stanowiący dowód solidarności między państwami członkowskimi – tłumaczyła. – Najważniejsza jednak rzecz to znalezienie finansowania na odbudowę po katastrofie. W tym celu możemy wykorzystać dwa źródła. Przede wszystkim Fundusz Solidarności, który może posłużyć do odbudowy dróg autostrad linii kolejowych czy mostów – wyjaśniła przewodnicząca KE.

Zmobilizowany zostanie fundusz spójności tak, by można go było wykorzystać elastycznie w sposób dostosowany do potrzeb danego kraju i bym mógł zadziałać tam, gdzie te potrzeby są największe Ursula von der Leyen

– Patrząc na skalę zniszczeń, widzę jednak, że te pieniądze nie wystarczą – dodała. – Dlatego wspólnie omawialiśmy pójście dalej. Zmobilizowany zostanie fundusz spójności tak, by można go było wykorzystać elastycznie w sposób dostosowany do potrzeb danego kraju i bym mógł zadziałać tam, gdzie te potrzeby są największe – zapowiedziała.