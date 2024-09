- Dla Wrocławia prognozowaliśmy ok. 600 cm, w tej chwili mamy 631 cm, ale ten stan jest stabilny – zaznaczył też.



Wody Polskie: Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach może zostać zalany

Przedstawicielka Wód Polskich zapewniła, że „w Marszowicach nie dołoży się do Odry fala z Mietkowa”. - Polder Racibórz (Dolny) pracuje normalnie, trzyma wodę, ta woda nie dopłynie do Wrocławia – powiedziała prezes Wód Polskich, Joanna Kopczyńska. - Aktualne napełnienie zbiornika to ok. 65 proc. - dodała.



Zagrożenie powodziowe na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie PAP

Kopczyńska mówiła też, że istnieje ryzyko zalania przepompowni ścieków i Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach, gdzie są przesiąki z wałów na rzece Mała Panew. Wały umacnia tam obecnie m.in. WOT. Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do ewakuacji DPS-u.