Służby przygotowują się na kolejne zalania. Gdzie przekroczono stany alarmowe?

Z kolei spółka PKP Intercity poinformowała, że z powodu intensywnych opadów deszczu i podmycia torów na odcinku Prudnik - Nysa, za pociągi TLK Sudety i TLK Szczeliniec zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Prudnik - Nysa Główna.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, głównie w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia hydrologiczne. Meteorolodzy rozszerzyli też obszar najwyższego alertu pogodowego. Teraz czerwony obszar pojawił się też na południu województwa łódzkiego, w Świętokrzyskiem, na południu Mazowsza oraz na Lubelszczyźnie.

Również miasta, które dotychczas nie ucierpiały, przygotowują się do walki z żywiołem. „Noc z piątku na sobotę i dzisiejsze przedpołudnie minęły w Raciborzu, jak na okoliczności, spokojnie. Odnotowaliśmy jedną interwencję straży pożarnej. Praktycznie nie doszło do podtopień. Tunele drogowe są w pełni przejezdne. Odra na ten moment zbliża się do osiągnięcia poziomu 4,0 m. Wszystkie służby działają 24/h. Decydujące będą kolejne dwa dni. Tym bardziej, że w północnych Czechach występują bardzo silne opady deszczu wraz z porywistym wiatrem. Ta aura zmierza w naszym kierunku. Dlatego też wszyscy musimy być czujni i zachować pełną gotowość, gdyby sytuacja uległa pogorszeniu” – napisał na Facebooku prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.