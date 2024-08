Po najcieplejszej w historii zimie Grecja doświadczyła długich okresów bez żadnych opadów, a czerwiec i lipiec były w tym roku najcieplejsze w historii pomiarów w tym kraju. Prawdopodobnie Grecja doświadcza obecnie najcieplejszego lata w historii pomiarów (ostatecznie przesądzą o tym temperatury sierpnia).



- Spodziewamy się bardzo trudnego tygodnia — powiedział Kostas Lagouvardos, dyrektor ds. badawczych w Obserwatorium Narodowym w Atenach (pierwsza instytucja badawcza utworzona w Grecji po odzyskaniu niepodległości). - Jeśli pożar w Varnavas nie zostanie opanowany w ciągu nocy, będziemy mieć rano problem - przyznał.



Pożary w Grecji: Minister wzywa na pomoc wojsko, policję i ochotników

Władze wysłały wezwanie do ewakuacji dla mieszkańców dziewięciu obszarów w pobliżu Varnavas. Wczesnym wieczorem kłęby brązowego dymu unosiły się nad Atenami.



Pożar wybuchł też na zachód od Aten, w rejonie miasta Megara. Ten jednak udało się opanować w niedzielę po południu.



W sobotę minister ds. kryzysu klimatycznego i obrony cywilnej, Vassilis Kikilias, oświadczył, że wezwał do zastosowania nadzwyczajnych środków, w tym zaangażowania armii, policji i ochotników do walki z pożarami lasów do 15 sierpnia. - Ekstremalnie wysokie temperatury i groźne warunki pogodowe (silne podmuchy wiatru - red.) będą się utrzymywać - ostrzegł. Temperatura w Atenach w środę może wzrosnąć nawet do 37 stopni Celsjusza.