Tajwan nadal szuka zaginionych w czasie trzęsienia ziemi. 400 osób utknęło w hotelu

David Chen relacjonuje, że w czasie, gdy był ewakuowany przez ratowników „skały wciąż spadały”.



Trzęsienie ziemi nawiedziło Tajwan przed Dniem Zamiatania Grobów

W nocy z czwartku na piątek w powiecie Hualien odczuwalnych było ok. 50 wstrząsów wtórnych. Niektóre były tak silne, że dały się odczuć w Tajpej, stolicy Tajwanu.



Do trzęsienia ziemi doszło dzień przed rozpoczęciem na Tajwanie długiego weekendu w związku z lokalnym świętem Qing Mingjie (Dzień Zamiatania Grobów), w czasie którego Tajwańczycy odwiedzają groby swoich przodków. Wiele osób wykorzystuje dni wolne, by udać się do popularnych wśród turystów miejsc - takich jak m.in. powiat Hualien, ceniony ze względu na piękne górskie krajobrazy.



Trzęsienie ziemi jest dużym ciosem dla branży turystycznej w Hualien — wiele osób odwołało rezerwacje w hotelach na terenie powiatu.



Trzęsienie ziemi z 3 marca było najsilniejszym, jakie nawiedziło Tajwan od 25 lat. W 1999 roku w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,3 zginęło 2 tys. osób.



Z kolei w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło południowy Tajwan w 2016 roku, śmierć poniosło ponad 100 osób.