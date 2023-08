Hawaje: Po gigantycznych pożarach na Maui przetrwał jeden dom

Jak się okazuje, bardzo istotne było także to, że podczas generalnego remontu para zdecydowała, że wytnie krzewy, które rosły tuż obok budynku. Zrobiono to, by ochronić drewniane ściany przed kornikami. Pomocne okazało się także to, że z trzech stron działka pary graniczy z terenem, na którym przenoszenie się żaru było utrudnione – z jednej jest to ocean, a z drugiej pusta działka.