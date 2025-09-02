Aktualizacja: 02.09.2025 14:35 Publikacja: 02.09.2025 14:06
Afgańczyk szuka swoich rzeczy wśród gruzów zawalonego domu w Dżalalabadzie
Foto: Reuters/Sayed Hassib
Afgańskie służby informują, że trwa akcja ratunkowa, podane liczby mogą się jeszcze zmienić. Wcześniej liczbę ofiar szacowano na 1100, ale – jak podano – trzęsienie ziemi spowodowało liczne osuwiska, które zablokowały drogi. Zespoły ratowników mają trudności z dotarciem w dotknięte kataklizmem górzyste rejony, a ewakuacja musi odbywać się helikopterami. Wielu poszkodowanych znajduje się na obszarach w stromych dolinach rzecznych, otoczonych wysokimi górami.
Zniszczone w trzęsieniu ziemi domy w prowincji Nangarhar w Afganistanie
Foto: PAP/EPA/STRINGER
Rzecznik rządzących Afganistanem talibów Zabihullah Mujahid oszacował liczbę ofiar śmiertelnych na 1411, a rannych na ponad 3124, dodając w swoim poście na X, że zniszczeniu uległo ponad 5400 domów.
Większość ofiar śmiertelnych odnotowano w prowincji Kunar, wzdłuż granicy – poinformowali przedstawiciele rządzących krajem talibów. Mieszkańcy tej prowincji zamieszkują strome doliny, w domach zbudowanych z cegły mułowej i drewna, których wiele zawaliło się w wyniku wstrząsów. Wprawdzie gęstość zaludnienia w tym regionie jest niska, ale trzęsienie ziemi miało miejsce w nocy i wiele osób zginęło lub zostało rannych pod gruzami walących się budynków.
„Wiele osób jest uwięzionych pod gruzami zniszczonych domów, a akcja ratunkowa trwa” – poinformował Afgański Czerwony Półksiężyc. Ratownicy mają problem z dotarciem w niektóre miejsca.
– Dzieci i ich rodziny spały w swoich domach, które nie zostały zbudowane tak, aby wytrzymać wstrząsy o takiej sile – powiedziała Samira Sayed Rahman z organizacji Save the Children Afghanistan.
Mężczyzna, siedzący przed zniszczonym domem w prowincji Kunar
Foto: PAP/EPA/Samiullah Popal
Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) epicentrum wstrząsu o magnitudzie 6 znajdowało się 27 kilometrów od wschodniego miasta Dżalalabad, a hipocentrum – na stosunkowo niewielkiej głębokości 8 kilometrów. Tak „płytkie” trzęsienia ziemi mogą spowodować rozległe zniszczenia, nawet jeśli ich siła jest umiarkowana.
Afganistan jest szczególnie narażony na trzęsienia ziemi. Kraj leży na kilku liniach uskoków, na których spotykają się płyty indyjska i euroazjatycka.
Jak zachowują się budynki z cegły mułowej w czasie trzęsienia ziemi?
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
