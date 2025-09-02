Większość ofiar śmiertelnych odnotowano w prowincji Kunar, wzdłuż granicy – poinformowali przedstawiciele rządzących krajem talibów. Mieszkańcy tej prowincji zamieszkują strome doliny, w domach zbudowanych z cegły mułowej i drewna, których wiele zawaliło się w wyniku wstrząsów. Wprawdzie gęstość zaludnienia w tym regionie jest niska, ale trzęsienie ziemi miało miejsce w nocy i wiele osób zginęło lub zostało rannych pod gruzami walących się budynków.

„Wiele osób jest uwięzionych pod gruzami zniszczonych domów, a akcja ratunkowa trwa” – poinformował Afgański Czerwony Półksiężyc. Ratownicy mają problem z dotarciem w niektóre miejsca.

– Dzieci i ich rodziny spały w swoich domach, które nie zostały zbudowane tak, aby wytrzymać wstrząsy o takiej sile – powiedziała Samira Sayed Rahman z organizacji Save the Children Afghanistan.

Mężczyzna, siedzący przed zniszczonym domem w prowincji Kunar Foto: PAP/EPA/Samiullah Popal

Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) epicentrum wstrząsu o magnitudzie 6 znajdowało się 27 kilometrów od wschodniego miasta Dżalalabad, a hipocentrum – na stosunkowo niewielkiej głębokości 8 kilometrów. Tak „płytkie” trzęsienia ziemi mogą spowodować rozległe zniszczenia, nawet jeśli ich siła jest umiarkowana.