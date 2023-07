Burza Poly uderzyła w Holandię. Jedna osoba nie żyje

Burzy Poly, która uderzyła w Holandię w środę rano, towarzyszył wiatr wiejący z prędkością do 145 km na godzinę. Co najmniej jedna osoba zginęła. Władze apelują do mieszkańców, aby bez potrzeby nie opuszczali domów i nie poruszali się po kraju.