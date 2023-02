Bardzo mocno wiało W nocy z piątku na sobotę w całej Polsce. Silne porywy wiatru są także prognozowane na sobotę. Sytuacja ma związek z przemieszczaniem się cyklonu Ulf, który przez część synoptyków klasyfikowany jest jako orkan Otto.

IMGW poinformował po północy, że porywy wiatru na Wybrzeżu osiągały 120 km/h przy prędkości średniej około 80 km/h. W głębi lądu miejscami wiało w porywach 100 km/h. A na Śnieżce - 198 km na godzinę.

Strażacy poinformowali, że otrzymali ponad 1800 zgłoszeń i próśb o interwencję, głównie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. Wzywano ich głównie do powalonych drzew. Jedna osoba została ranna po tym, gdy samochód uderzył w leżący na jezdni konar w Tczewie. Kilkaset tysięcy gospodarstw zostało pozbawonych prądu.

- To jest dopiero początek, bo ten orkan dopiero przechodzi przez teren naszego kraju i będzie bardzo silnie wiało przez całą sobotę - powiedział w TVN24 brygadier Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej. - Jeżeli nie musimy wyjść, to zostańmy w domach, to jest najbardziej bezpieczne miejsce. Jeżeli zauważymy coś niebezpiecznego, przewrócone drzewo na budynek, na chodnik, czy gdzieś na samochód, to wzywajmy straż pożarną - apelował.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że w związku z prognozami dotyczącymi wiatru uruchomiony został SMS-owy system ostrzegania o zagrożeniu Alert RCB. Według tego źródła, do mieszkańców całego kraju wysłany został SMS o treści: "Uwaga! W nocy i jutro (17/18.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.".

Po godz. 5 IMGW odwołał alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla woj. wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz dla części woj. małopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Nadal silnie wieje na wybrzeżu. Według prognoz, także tam wiatr będzie powoli słabnąć. Aktualnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w północnej, wschodniej, środkowej i południowo-zachodniej Polsce.