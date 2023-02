- Szczyt, w którym miałby wziąć udział przywódca ukraiński, nie może się ograniczyć tylko do symboliki, musi być wyrazem kolejnego kroku na drodze do realnego wsparcia, czego Polska się będzie domagać - oświadczył minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, odnosząc się do planowanej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli.