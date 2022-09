Sonik: Na pewno nie będę za aborcją do 12. tygodnia ciąży. To są kwestie sumienia

- Ja na pewno nie będę głosował za przyzwoleniem przerwania ciąży do 12. tygodnia jej trwania - zapewnił w rozmowie z RMF FM Bogusław Sonik, odnosząc się do swojej rezygnacji z kandydowania do Sejmu. - Nie można zarządzać partią w stylu militarnym. To są kwestie sumienia - podkreślił.