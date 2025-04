„Pomimo istnienia platformy YouTube Kids dla młodszych dzieci oraz algorytmów filtrujących treści, w praktyce dochodzi do sytuacji, w których materiały o charakterze przemocowym, wulgarnym czy promującym niewłaściwe postawy pozostają dostępne dla najmłodszych użytkowników w serwisie YouTube. Zdarza się, że są one omyłkowo lub nieświadomie wyświetlane, co może mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka lub pogorszyć jego samopoczucie” – napisała Monika Horna-Cieślak.