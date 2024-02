Filmowcy idą do prokuratury. W tle spotkanie Morawieckiego z szefem Netfliksa

Czytaj więcej Internet i prawo autorskie Rząd nadrabia zaległości. Projekty wdrażające dyrektywy w wykazie prac Do wykazu prac legislacyjnych trafiły projekty ustaw implementujących Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (mamy ponad 3 lata opóźnienie) i dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (jesteśmy ponad 2,5 roku po czasie).

Filmowcy podtrzymują, że środowisko zabiegało o to, by dowiedzieć się, jaki był przebieg tego spotkania, ale kancelaria premiera nie udzieliła im tej informacji. Dlatego zawiadomienie do prokuratury dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego, czyli nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. - Liczymy na to, że prokuratura bardzo pilnie rozpocznie postępowanie karne i zwróci się przede wszystkim do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o dokumentację oraz informacje, niezbędne do ustalenia przebiegu spotkania. I po ich uzyskaniu będzie mogła podejmować stosowne decyzje procesowe. – podkreślił mecenas.

Jego zdaniem proces, który ostatecznie doprowadził do braku przyjęcia przepisów, przebiegał w „bardzo nietransparentnych okolicznościach”. – W dojrzałych demokracjach tego rodzaju relacje pomiędzy biznesem a polityką są transparentne i uregulowane. Nie dochodzi do sytuacji, w której najwyżsi przedstawiciele władzy państwowej spotykają się – potajemnie w istocie – z przedstawicielem biznesów, lecz nie powstaje z tego (tytułu) żadna notatka. – ocenił prawnik.

Wielkie straty „Wielkiej wody”

Filmowcy podkreślali, że brak tantiem to cios głównie w młodych twórców, a jeśli sytuacja będzie się przeciągała może skończyć się zagłodzeniem naszego rodzimego kina.

Wieloletni prezes SFP Jacek Bromski zwrócił uwagę, że polscy twórcy dostają netfliksowe tantiemy z Francji i niektórych innych krajów europejskich. Zaś na liście streamingowego giganta – jak dodał – znajduje się ok. 200 tytułów stworzonych przez nich filmów i seriali. Według SFP, gdyby dyrektywa została przyjęta w terminie, ich zyski z tantiem wyniosłyby dotąd już ponad 75 mln zł.

O problemie braku zysków z tantiem głośno zrobiło się m.in. przy okazji emisji popularnego na Netfliksie serialu „Wielka woda”, opowiadającego o „powodzi stulecia” z 1997 r. Okazało się, że jego twórcy międzynarodowego hitu nie dostaną pieniędzy właśnie dlatego, że Polska nie wdrożyła unijnych przepisów.