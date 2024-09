"Kto to jest ten Taylor Swift? Podobno 18% Amerykanów oświadczyło, że będzie głosować tak, jak on. Do jakiej partii on należy?" - pytał w serwisie X Janusz Korwin-Mikke, były poseł Konfederacji, w przeszłości m.in. prezes Unii Polityki Realnej i Platformy Janusza Korwin-Mikkego, wielokrotny kandydat na prezydenta Polski.