W liście do polskiego szefa MSWiA Horst Seehofer podkreśla, że oba kraje z niepokojem obserwują nielegalną migrację z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu, przez Białoruś do Polski i do Niemiec.

Niemiecki minister "dziękuje za ochronę naszej wspólnej granicy zewnętrznej". "Problem nielegalnej migracji w coraz większym stopniu dotyka obok innych państw członkowskich Unii Europejskiej także szczególnie Niemcy" - czytamy.

Seehofer uważa, że rozsądnym jest prowadzenie wspólnych patroli służb granicznych oby państw.

"Mając na uwadze niewątpliwie znaczne obciążenie polskiej Straży Granicznej na granicy z Białorusią pragnę zaproponować znaczące zwiększenie w tym celu udziału funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji Federalnej. Aby móc skutecznie zapobiec dalszemu nielegalnemu przejazdowi do Niemiec, wspólne patrole powinny być prowadzone na bazie polsko-niemieckiej umowy o Policji przede wszystkim na terytorium Polski, oczywiście pod kierownictwem funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej" - przekazał.

Zaoferował również możliwość udzielenia wsparcia logistycznego przy zakwaterowaniu uchodźców i migrantów.

Seehofer zasugerował także "skorzystanie ze wsparcia Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex".