Zmarł pilot wojskowy, który uciekł z ZSRR do Japonii samolotem MiG-25

Kupiłem słoik z napisem 'Lunch' i usmażyłem jego zawartość z ziemniakami, cebulą i czosnkiem – wyszło przepysznie. Następnego ranka znajomi powiedzieli mi, co naprawdę zjadłem. Była to puszka z karmą (kurczakiem) dla kotów Fragment wspomnień Witora Bielenki

Radziecki pilot w sklepie w asyście ludzi z CIA i posiłek z jedzenia dla kotów

Pierwsze zetknięcie młodego Rosjanina ze światem Zachodu wspominał on tak: „Moja pierwsza wizyta w supermarkecie (…) odbyła się pod nadzorem ludzi z CIA i myślałem, że to wydarzenie inscenizowane. Nie wierzyłem, że taki sklep może istnieć naprawdę. (…) Kupiłem słoik z napisem 'Lunch' i usmażyłem jego zawartość z ziemniakami, cebulą i czosnkiem – wyszło przepysznie. Następnego ranka znajomi powiedzieli mi, co naprawdę zjadłem. Była to puszka z karmą (kurczakiem) dla kotów. Ale to było pyszne! Te kocie konserwy okazały się lepsze niż konserwy dla ludzi, które do dziś produkuje się w Rosji!” - cytuje wspomnienia Bielenki NYT.

Pilot otrzymał najpierw azyl polityczny, a w 1980 roku - obywatelstwo amerykańskie. Wtedy przyjął nazwisko Schmidt. Pracował jako konsultant dla firm z branży lotniczej i agencji rządowych. Założył rodzinę. W ZSRR Bielenko został skazany zaocznie na śmierć.

O jego ucieczce breżniewowska Rosja wiedziała niewiele. Komunistyczny reżim nie chwalił się przed obywatelami trzymanymi w zamknięciu takimi „osiągnięciami”, jak utrata wojskowego samolotu z przeszkolonym pilotem.

Po rozpadzie ZSRR kara śmierci dla Bielenki nie została zniesiona. Dla kremlowskiego reżimu pozostał zdrajcą.