Saks Global, spółka‑matka luksusowej sieci handlowej Saks Fifth Avenue, złożyła wniosek o ochronę przed upadłością
Foto: Victor J. Blue/Bloomberg
To jeden z największych upadków w handlu detalicznym od czasu pandemii COVID‑19, który dodatkowo stawia pod znakiem zapytania przyszłość rynku mody luksusowej.
Saks znajdował się w trudnej sytuacji finansowej jeszcze przed fuzją z Neiman Marcus, a połączenie luksusowych domów towarowych nie przyniosło wystarczających oszczędności, by zrównoważyć ogromne zadłużenie firmy.
Saks Fifth Avenue to luksusowy amerykański dom towarowy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli zakupów premium w USA, który rozpoczął działalność w 1924 r. Saks bywa określany jako amerykański odpowiednik londyńskiego Harrodsa czy paryskiej Galeries Lafayette. Jednak pierwszy sklep Saks przy Fifth Avenue powstał już w 1867 r., założony przez pioniera handlu detalicznego Andrew Saksa.
Fuzja była również źle wyczuta czasowo, ponieważ Amerykanie w ostatnich latach odchodzą od dużych domów towarowych. Część tradycyjnych detalistów ma problem z dostosowaniem się do zmian. Największy konkurent sieci, Macy’s, zamknął setki sklepów w 2024 r., a inna sieć handlowa – Lord & Taylor – zakończyła działalność już w 2020 r.
Wielu klientów zraziło się szczególnie do segmentu dóbr luksusowych, narzekając na wyższe ceny i niższą jakość produktów. Ci, którzy nadal kupują luksusowe towary, coraz częściej robią to bezpośrednio u marek, w modelu direct‑to‑consumer, pomijając pośredników takich jak domy towarowe.
Domom towarowym nie pomaga również niepewna sytuacja gospodarcza ostatniego roku – niskie nastroje konsumenckie, spowalniający rynek pracy i rosnący niepokój. Według ostatniego sondażu CNN większość Amerykanów obwinia Biały Dom o pogorszenie sytuacji gospodarczej.
Saks miał problemy z regulowaniem płatności wobec dostawców, a na początku stycznia Marc Metrick ustąpił ze stanowiska CEO – po tym, jak firma nie spłaciła dużej raty długu. Metrick przekazał stery Richardowi Bakerowi, przewodniczącemu rady Saks Global. Teraz Baker również ustępuje ze stanowiska CEO, a jego funkcję w trakcie postępowania upadłościowego obejmie były szef Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck.
Saks Global powstał w wyniku transakcji z 2024 r., w której właściciel Saks, firma HBC, przejęła Neiman Marcus za 2,65 mld dol. – przypomina CNN. Celem było stworzenie luksusowego giganta, który odzyska część kontroli od poszczególnych marek, negocjując niższe koszty i przyciągając klientów z powrotem do sklepów.
Zamiast tego Saks miał problemy z płaceniem dostawcom, co nadwyrężyło relacje i wzbudziło obawy o możliwe bankructwo na wiele miesięcy przed złożeniem wniosku o ochronę.
Zakup zadłużonego Neiman Marcus sprawił, że bankructwo stało się „najbardziej prawdopodobnym finałem” dla firmy – ocenił analityk rynku detalicznego Neil Saunders w nocie dla klientów. Dodał, że „jedynym prawdziwym zaskoczeniem jest tempo upadku”, które nastąpiło około roku po finalizacji transakcji.
Saks Global, zatrudniający około 17 000 pracowników, pozyskał 600 milionów dol. i zrestrukturyzował zadłużenie w połowie 2025 r., aby poradzić sobie z problemami finansowymi – informuje agencja Reutersa.
Uporczywe braki w płatnościach wobec dostawców i zakłócenia w zapasach sprawiły, że firma zmagała się z poważnymi ograniczeniami płynności finansowej na początku 2026 r. – poinformowała spółka.
