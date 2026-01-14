Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Saks Global złożyło wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie Rozdziału 11?

Jakie były finansowe i rynkowe przyczyny problemów Saksa po fuzji z Neiman Marcus?

Jak zmiany w zachowaniach zakupowych Amerykanów wpłynęły na sytuację Saksa i innych detalistów?

Jak rotacje kadrowe i zmiany na stanowiskach kierowniczych wpłynęły na sytuację finansową firmy?

To jeden z największych upadków w handlu detalicznym od czasu pandemii COVID‑19, który dodatkowo stawia pod znakiem zapytania przyszłość rynku mody luksusowej.

Saks znajdował się w trudnej sytuacji finansowej jeszcze przed fuzją z Neiman Marcus, a połączenie luksusowych domów towarowych nie przyniosło wystarczających oszczędności, by zrównoważyć ogromne zadłużenie firmy.

Saks Fifth Avenue to luksusowy amerykański dom towarowy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli zakupów premium w USA, który rozpoczął działalność w 1924 r. Saks bywa określany jako amerykański odpowiednik londyńskiego Harrodsa czy paryskiej Galeries Lafayette. Jednak pierwszy sklep Saks przy Fifth Avenue powstał już w 1867 r., założony przez pioniera handlu detalicznego Andrew Saksa.