Do tego można dodać jeszcze jeden aspekt - czy Polacy wierzą w tego typu zapewnienia jak bitwa na promocje, zwłaszcza w zakresie przekazów reklamowych? - W dużej części konsumenci podchodzą do tego z dystansem, bo zdają sobie sprawę, że nie wszystko musi wyglądać tak, jak konkurenci to publicznie pokazują. Ale mimo to, cały czas oczekują na dobre oferty i ostrą walkę pomiędzy tego sieciami handlowymi – dodaje.

Bez szaleństw w sklepach

Walka dyskontów jest cały czas ostra, ale przed świętami nabiera szczególnego rozpędu. Także dlatego, że zgodnie z badaniem PayPo aż 57 proc. respondentów deklaruje, iż nie planuje zwiększenia wydatków w porównaniu do ubiegłych lat, a najczęściej wskazywany budżet na organizację świąt mieści się w przedziale od 251 do 500 zł.

Wśród osób, które planują większe wydatki niż w poprzednich latach 72 proc. jako główny powód wskazuje wzrost cen produktów. 80 proc. Polaków deklaruje, że znaczną część świątecznego budżetu przeznaczy na zakupy spożywcze. 42 proc. badanych rozpoczyna przygotowania i zakupy na około tydzień przed Wielkanocą, ale co dziesiąty zostawia je na ostatnią chwilę.

27 proc. planuje przeznaczyć na organizację Wielkanocy od 251 do 500 zł. Niewiele mniej, bo 24 proc., zamierza zmieścić się w budżecie do 250 zł. Blisko co piąta osoba biorąca udział w badaniu szacuje wydatki w przedziale 501–750 zł, a 9 proc. chce wydać między 751 a 1000 zł. Zakupy przekraczające 1000 zł deklaruje jedynie 6 proc. ankietowanych. Pomimo rosnących kosztów życia, jedynie 22 proc. zamierza wydać więcej, a 21 proc. jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.