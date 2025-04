„Więc skąd w ogóle wzięły się te liczby? Okazuje się, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda! Tyle że to metoda bezsensowna, jeśli jest taka, jak nam się wydaje. Oto, co wydaje się, że zrobił Biały Dom i jego elitarny zespół śledczych ds. handlu: wzięli deficyt handlowy USA w towarach z danym krajem i podzielili go przez całkowitą wartość towarów importowanych z tego kraju. Następnie podzielili ten procent na pół i voilà – oto 'wzajemna' stawka taryfowa USA. Możemy potwierdzić, że to pasuje do liczb dla pierwszych 24 krajów na liście” - wskazuje „FT”.



Jako przykład użycia tej metody został wskazany Bangladesz. W 2024 roku USA importowały towary z Bangladeszu o wartości 8,4 miliarda dolarów, co dało deficyt handlowy z tym krajem w wysokości 6,2 miliarda dolarów. 6,2 podzielone przez 8,4 wynosi 0,738. Biały Dom twierdzi, że ten kraj nałożył 74-procentowe cła na USA, w co wlicza też manipulacje walutowe i bariery handlowe.

Deficyt handlowy jako „suma całego oszustwa”

Zastosowanie tej metody potwierdzili w rozmowie z „New York Post” anonimowi przedstawiciele administracji Trumpa.

- Konkretna „wzajemna” stawka taryfowa wynosiła mniej więcej połowę obecnego braku równowagi handlowej, ponieważ „prezydent jest łagodny i chce być dobry dla świata” – powiedział anonimowy współpracownik Trumpa.

- Stawki ceł zostały obliczone przez Radę Doradców Ekonomicznych na podstawie koncepcji, że deficyt handlowy, jaki mamy z danym krajem, jest sumą wszystkich praktyk handlowych, sumą całego oszustwa – stwierdził anonimowy urzędnik Białego Domu.