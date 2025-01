Może się jednak okazać, że nie będzie źle. Jak zauważa Boston Consulting Group, napięcia geopolityczne i obawy dotyczące bezpieczeństwa cen energii wpływają na przyszłe perspektywy handlowe Unii Europejskiej. Mimo to całkowita wymiana handlowa między UE a innymi krajami będzie nadal rosła o 2 proc. rocznie do 2033 r. Według raportu roczna wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi wzrośnie o 303 mld dol. w ciągu najbliższej dekady, w dużej mierze dzięki importowi amerykańskiego LNG do UE. Ponieważ UE zmniejsza swoją zależność od rosyjskich węglowodorów, większość tego wzrostu będzie napędzana przez technologie energii odnawialnej. Działania mające na celu obniżenie taryf i harmonizację polityki handlowej w sektorach strategicznych, takich jak motoryzacja i zaawansowana technologicznie produkcja, również wzmocnią więzi obu bloków. Z drugiej strony wzrost protekcjonizmu po obu stronach Atlantyku może spowolnić ten trend. Z kolei handel UE z Indiami będzie rósł o 6 proc. rocznie.

Trump nie zatrzyma wzrostu handlu

Analitycy BCG zauważają, że Donald Trump prawdopodobnie wprowadzi poważne zmiany w polityce handlowej USA. Największe znaczenie będą one miały dla sektora motoryzacyjnego, wpływając przede wszystkim na handel z UE, Meksykiem i Japonią. – Unia Europejska skupia się na konkurencyjności. Napięcia geopolityczne, obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego oraz wyzwania regulacyjne skłoniły 27 państw UE do ponownej oceny tradycyjnych relacji handlowych – ocenia Franciszek Hutten-Czapski, starszy partner i dyrektor zarządzający BCG Polska. – Prognozowane jest, że całkowity handel UE będzie rósł w tempie 2 proc. rocznie do 2033 roku. Firmy powinny również monitorować europejskie inicjatywy mające na celu zwiększenie globalnej konkurencyjności w strategicznych sektorach – dodaje.

Zmiana czeka też Chiny, ale podczas gdy handel tego kraju z USA i UE zwalnia, rośnie on mocno z resztą świata. BCG prognozuje, że roczna dwustronna wymiana handlowa z Zachodem zmniejszy się o 221 mld dol. do 2033 r., co stanowi średni roczny spadek o 1,2 proc.

Chiny nadal będą zmniejszać zależność gospodarczą od Zachodu przy jednoczesnym ich pogłębieniu z głównymi rynkami wschodzącymi. Wspierać to mają duże inwestycje Chin poprzez programy infrastrukturalne. W efekcie handel Chin z dziesięcioma państwami organizacji ASEAN będzie stanowił około połowy tego wzrostu.