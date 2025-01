Czytaj więcej Gospodarka Drożyzna znów wraca do sklepów. Słabość konsumpcji bije w gospodarkę Ceny w sklepach znów rosną coraz szybciej. W październiku były średnio o 5,4 proc. wyższe niż przed rokiem. W efekcie słabnie konsumpcja, czyli gaśnie najważniejszy silnik gospodarki.

Dalej będzie drogo

– W grudniu zauważalny był dwucyfrowy wzrost cen wyrobów chemii gospodarczej rok do roku. Wynikało to z wielu czynników, między innymi ze zwiększenia cen surowców niezbędnych do produkcji, a także z większych kosztów produkcji, w tym cen energii i pracy. Producenci tej kategorii musieli mierzyć się z dodatkowymi obciążeniami, które sukcesywnie przekładały się na wzrost kosztów w całym łańcuchu dostaw – mówi Henri Hampe, dyrektor obszaru sprzedaży i administracji sieci drogerii dm.

– W minionym roku odnotowaliśmy duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o zmiany cen w sklepach w poszczególnych kategoriach. Dlatego pierwszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest odnotowywany cały czas wzrost kosztów pośrednich funkcjonowania sklepów wynikający głównie z podwyżek płacy minimalnej oraz rosnących cen energii – ocenia dr Tomasz Kopyściański. – Na wzrost cen w sklepach detalicznych istotnie wpływał także powrót wyższej stawki podatku VAT na żywność od kwietnia 2024 r. Ale warto też zwrócić uwagę na trzeci czynnik, który akurat wpływał na ograniczenie dynamiki wzrostowej. Otóż, zmiany cen w roku 2024 były nieco hamowane przez intensywną walkę cenową sieci handlowych.

Eksperci podkreślają, że ceny generalnie rosną w każdej kategorii z uwagi na odnotowane przez cały czas wyższe koszty funkcjonowania, w tym wzrost cen energii i kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Jeżeli pojawiają się pojedyncze kategorie, w których występują spadki cen, to jest to związane z bardzo wysokim efektem bazy z roku poprzedniego, co oznacza, że ceny tych produktów pozostają na wysokim poziomie, ale dynamika zmian jest wolniejsza w porównaniu z poprzednim rekordowym rokiem.

– Sytuacja szybko się nie zmieni, niepewność na globalnym rynku jest duża, a to paliwo do kryzysowych sytuacji, choćby na rynku surowców. Odczuwamy to później wszyscy – podsumowuje Andrzej Faliński.