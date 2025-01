Warzywa biją rekordy

Polacy muszą się także pogodzić z okresowymi i rekordowymi skokami notowań produktów powszechnie dostępnych i kupowanych często, jak nawet krajowe warzywa czy owoce. Widać to po kilkudziesięcioprocentowych skokach cen kapusty, marchwi czy jabłek. – Dynamika wzrostu w przypadku warzyw była w grudniu nieco mniejsza niż w listopadzie, tym niemniej wciąż pozostawała na wysokim poziomie, bo aż 8,6 proc. w porównaniu rok do roku. Przyczyną takiego stanu jest niekorzystny splot wielu okoliczności: pogodowych (co przełożyło się na mniejsze tegoroczne zbiory w produkcji krajowej), ekonomicznych (związanych ze wzrostem pośrednich kosztów produkcji, zwłaszcza płacy minimalnej), jak i sezonowych (wszak w porze jesienno-zimowej ceny warzyw z reguły są wyższe niż w pozostałych okresach roku) – mówi dr Tomasz Kopyściański.

Nie inaczej będzie z cenami nabiału, co już widać choćby po koszcie jajek i innych kategorii z tego segmentu, co jest efektem wzrostu kosztów energii, pasz dla zwierząt oraz pracy w rolnictwie i wzrostu popytu na mleko w proszku w Azji.

Zaczyna być także obserwowany wzrost cen pieczywa. Wpływa nań wzrost cen energii i płac, które rosły przez cały 2024 r. Pozytywnym czynnikiem był spadek cen zboża, który był wynikiem otwarcia granicy dla tego produktu z Ukrainy, Rosji i Białorusi. W dłuższym okresie wpłynie to negatywnie na rynek, ponieważ doprowadzi do problemów z produkcją zbóż w kraju – mówi dr hab. Sławomir Jankiewicz

Eksperci są zgodni, że ceny w styczniu w sklepach dalej będą szły w górę. – Natomiast nie spodziewałbym się, aby to był jakiś spektakularny wzrost. W zeszłym roku w styczniu rok do roku było to 4,8 proc. Tym razem można zakładać, że to może być w okolicach 5,7–5,9 proc. – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku z Grupy Offerista.