Wigilijny koszyk „Rzeczpospolitej”. Co podrożało najbardziej?

Inne czynniki wyboru, jakie wpływają na zakupy, to wciąż promocje z 70 proc. wskazań, ale i jakość produktu z 53,3 proc. Jeśli chodzi o wydatki na zakupy spożywcze na osobę na święta, to 25,8 proc. wskazało odpowiedź 101–200 zł, a wyższy przedział 201–300 zł wskazało 18,8 proc. – Polacy wciąż ostrożnie podchodzą do planowania świątecznych wydatków, co jest związane zarówno z sytuacją ekonomiczną, jak i rosnącą świadomością unikania marnowania żywności. Niewielkie zmiany w kategoriach budżetowych wskazują na stabilizację w podejściu do wydatków – mówi Marcin Lenkiewicz.

Masło nadal bije rekordy

Pomimo rosnących kosztów życia nie wszyscy planują oszczędzać na tegorocznych zakupach świątecznych – to z kolei wyniki ankiety serwisu Moja Gazetka. Z ankiety wynika, że 72 proc. respondentów zamierza ograniczyć wydatki. – Jeśli chodzi o miejsce robienia zakupów, wygrywają sklepy, które oferują najlepsze promocje z 57,5 proc. wskazań. Przed rokiem również promocje były wyznacznikiem dobrego miejsca na zakupy, jednak osób, które zwracały na to uwagę, było więcej, bo 68 proc. – mówi Iwona Kaczmarczyk z serwisu Moja Gazetka. – Świąteczne przygotowania dla wielu osób nieodłącznie wiążą się niestety także z rosnącym poziomem stresu. Aż 38 proc. respondentów przyznaje, że przedświąteczna krzątanina jest dla nich stresująca – dodaje.

Wśród najbardziej stresujących aspektów zakupów wymieniano tłumy w sklepach z 66 proc., wysokie koszty wymieniło 62 proc., a brak czasu na przygotowania – 37 proc.

W tym okresie wszyscy szczególnie zwracają uwagę na ceny, ale są produkty, które dodatkowo budzą emocje. To oczywiście masło, które stało się już tematem politycznym, a na rynek trafiły już nawet rządowe rezerwy tego towaru. Z analizy ASM wynika, że między listopadem a grudniem tego roku w większości sieci podrożał o ok. 11 proc., natomiast w dwóch sieciach ten wzrost wyniósł nawet 17 proc. – Wpływ na ceny masła ma nie tylko okresowy wzrost popytu związany ze świętami, ale także wyższe koszty produkcji (energia, pasze), odczuwalna inflacja oraz zmniejszone zapasy mleka na rynku. Można założyć, że o ile nie nastąpi stabilizacja na rynku mleczarskim lub spadek inflacji, o tyle ceny zbliżone do 10 zł za kostkę staną się nową normą – podaje firma.