Planowana przez Zalando oferta w wysokości 6,50 euro za akcję stanowi premię w wysokości 12 proc. w stosunku do mediany ceny docelowej analityków wynoszącej 5,80 euro i premię w wysokości 107 proc. w stosunku do 3-miesięcznej średniej ważonej wolumenem ceny akcji. Zalando podało w komunikacie, że zarząd i rada nadzorcza About You zamierzają zarekomendować akcjonariuszom przyjęcie oferty.

Reklama

Zalando kupuje rywala

Główni akcjonariusze About You to Otto Group (właściciel Bon Prix czy Quelle), Otto Family, HEARTLAND i kierownictwo sklepu. W sumie zawarli wiążące umowy sprzedaży swoich akcji firmy stanowiących około 73 proc. kapitału zakładowego właśnie na rzecz Zalando

W segmencie konsumenckim grupa będzie realizować strategię obecności na rynku dwóch marek, aby lepiej odpowiadać konkretnym potrzebom klientów i partnerów.

W komunikacie czytamy, że transakcja otwiera znaczące możliwości tworzenia wartości w takich obszarach jak B2B, logistyka, płatności i współpraca handlowa. W dłuższej perspektywie Zalando planuje znaczące synergie EBIT Grupy wynoszące około 100 mln euro rocznie.

Członkowie zarządu About You, Sebastian Betz, Tarek Müller i Hannes Wiese, będą kontynuować swoją pracę na swoich obecnych stanowiskach w ramach połączonej grupy.