Trudna walka o modę w skali XXL

Ważny polski rynek

Za sprawą niekorzystnych kursów walut firmy w tym roku lepiej radzą sobie na rodzimym rynku. – Branża jako całość w krajach rozwiniętych Zachodu uległa stagnacji, a wiele dużych firm w Europie Zachodniej zmaga się z kryzysami. Natomiast rynki w Polsce oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wykazują wzrost, co wynika z rosnących dochodów rozporządzalnych konsumentów oraz dojrzewania rynków lokalnych – komentuje Martyna Skibicka, wspólniczka w firmie Kondo&Partners, specjalizującej się w budowie strategii dla marek. Skibicka do niedawna pracowała dla LPP.

To nie oznacza jednak, że firmy w Polsce i regionie mają eldorado. – Głównymi wyzwaniami są problemy ekonomiczne, takie jak inflacja i rosnące koszty pracy, które zmniejszają konkurencyjność cenową polskich firm. Co więcej, brakuje im przewagi poza ceną, co utrudnia budowanie silnej pozycji na rynkach międzynarodowych. Aby skutecznie konkurować, muszą skoncentrować się na tworzeniu wartości dodanej i rozwijaniu unikalnych strategii – uważa specjalistka.

Wzrost, o którym mówi Skibińska, nie jest jednak duży, a analitycy zauważają, że koniunktura w branży była słabsza, niż się spodziewano.

Szacunki firmy PMR mówią, że rynek odzieży i obuwia w całym 2024 r. urośnie zaledwie o 4 proc., do 60 mld zł.

– W I półroczu br. fundusz płac w przedsiębiorstwach (średnie wynagrodzenie pomnożone przez liczbę zatrudnionych po korekcie o inflację) był o 9 proc. wyższy niż rok wcześniej. A jednak trudno mówić o festiwalu zakupów. Skoro w tak świetnie zapowiadającym się roku go nie było, to w 2025 r. sytuacja może być bardziej wymagająca. No chyba że konsumenci przestaną oszczędzać – uważa Tomasz Sokołowski, analityk Santander BM.

Przymiarki do 2025 roku

– Nie można powiedzieć, że 2024 rok był dla takich firm jak Allegro, LPP czy CCC słaby. Przeciwnie. Również dlatego, że baza porównawcza będzie w 2025 r. wysoka, plany rozwoju takich firm jak LPP czy CCC można określić jako ambitne – mówi Sokołowski. Analityk szacuje, że po tym, jak LPP w roku obrotowym 2024/2025 21 mld zł zanotuje przychodu, w roku 2025/2026 wykaże przychód na poziomie 26 mld zł i utrzyma marże. Po grupie CCC spodziewa się on w tym roku 10,4 mld zł przychodu, a w kolejnym 11,5 mld zł.