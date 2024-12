Czytaj więcej Handel Jeszcze nie ma co grzebać polskiego konsumenta Czy po deszczu pieniędzy dla pracowników wystrzeli nam konsumpcja prywatna – to był jeden z zakładów ekonomistów na 2024 r. Trzeci kwartał przyniósł rozczarowanie, ale jest za wcześnie, by załamywać ręce. A może być wręcz odwrotnie...

Przed nami jeszcze dwie niedziele handlowe, które oznaczać będą dla sprzedawców wytężoną pracę. – Obserwując dynamikę sprzedaży dla oferty świątecznej, możemy mówić o dwóch istotnych datach: mikołajkach i świętach Bożego Narodzenia. W kontekście pierwszego święta kluczowa jest z pewnością sprzedaż zabawek. Tutaj wyszliśmy naprzeciw potrzebom klientów już pod koniec października, uruchamiając specjalny katalog zabawkowy – mówi Jakub Tyrlik, lider zespołu ds. zakupów Aldi Polska. – Obserwując dynamikę zakupową w okresie ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia, widzieliśmy podobną tendencję: w pierwszym tygodniu grudnia nastąpił blisko 25-proc. wzrost zainteresowania ofertą świąteczną. Dodatkowo na popularność oferty świątecznej duży wpływ mają oczywiście różnego rodzaju akcje promocyjne, których w tym roku z pewnością nie zabraknie – dodaje.

Drogerie sporo zarobią

Na szczycie najczęściej wybieranych kategorii prezentowych co roku lądują podobne towary, zazwyczaj są to kosmetyki, słodycze czy książki. – W okresie świątecznym największą popularnością cieszą się zwykle kosmetyki z kategorii beauty, w tym szczególnie wszelkie zestawy upominkowe oraz zapachy. Pierwszym zauważalnym momentem wzrostu sprzedaży asortymentu świątecznego jest początek listopada. Na początku grudnia we wszystkich kanałach sprzedaży klienci chętnie sięgają też po kalendarze adwentowe będące doskonałym pomysłem na prezenty mikołajkowe – mówi Henri Hampe, dyrektor obszaru sprzedaży i administracji drogerii dm w Polsce. – Poza kosmetykami dotyczy to również produktów do porządków, dekoracji wnętrz czy pakowania prezentów, a także domowych wypieków, takich jak mąki, słodycze, kawy, herbaty – dodaje.

Co piąty ankietowany na prezent wybiera alkohol, zatem w tej kategorii też widać boom. – Dużym zainteresowaniem w tym czasie cieszą się produkty sprzedawane w tzw. gift packach, które stanowią gotową propozycję prezentową. W wielu przypadkach wino zapakowane w eleganckie opakowanie bądź alkohol mocny w zestawie z akcesoriami w postaci kieliszków stanowi uniwersalny prezent – mówi Piotr Wieloch, członek zarządu firmy Partner Center, jednego z największych importerów i dystrybutorów win. – Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy zwykle pozwalamy sobie na więcej. Liczymy na to, że tak będzie i tym razem. Choć z naszego doświadczenia wynika, że podczas takich okazji konsumenci sięgają zwykle po sprawdzone i znane marki – dodaje.

– Okres przedświąteczny jest dla branży alkoholowej ważnym momentem. Przed nami spotkania w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. To właśnie tym okazjom towarzyszyć będzie dobre jedzenie, wspólne rozmowy i radość. Od zarania dziejów wino było nieodłącznym elementem takich właśnie spotkań. W Polsce jedną z najbardziej rozwijających się kategorii jest segment win musujących – mówi Joanna Semczuk, członek zarządu firmy Henkell Freixenet Polska, właściciela m.in. marki Mionetto. – Ten rok będzie jednak wyjątkowy pod jednym względem – trend bezalkoholowy nabiera rozpędu. Nareszcie dostrzegły to sieci handlowe oraz tradycyjne sklepy. Oferują naprawdę szeroką ofertę win odalkoholizowanych. Powstają specjalne strefy produktów bezalkoholowych, wiec łatwiej będzie takie produkty odnaleźć – dodaje.