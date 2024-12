– Znaczna część Polaków rozpoczyna poszukiwania prezentów już w listopadzie, korzystając z licznych okazji w ramach Black Weeks. Mimo że kulminacja przedświątecznych zakupów przypada na grudzień, już teraz widzimy, że to książki są niezmienne w ścisłej czołówce kategorii najchętniej wybieranych na prezenty mikołajkowe i gwiazdkowe zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online – mówi Michał Tomaniak, dyrektor działu książki w Empiku.

Jednak już na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę wskazań, znajdują się platformy internetowe, gdzie zaopatruje się jedna trzecia zapytanych. Jeśli chodzi o kanał online, to jeszcze 28 proc. kupuje w księgarniach internetowych.

– Liczba kupujących w kategorii książki rośnie, dane za pierwsze trzy kwartały tego roku wykazują wzrost kupujących o kilka procent r./r. W ostatnich tygodniach trend ten zdecydowanie przyspiesza – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro. – Grudzień jeszcze przed nami, ale biorąc pod uwagę dane z zeszłego roku, nasi klienci bardzo często sięgają po książki w tym czasie. Dużą popularnością cieszyły się niezmiennie książki dla dzieci i młodzieży – tylko w tej kategorii klienci kupili ponad 900 tysięcy egzemplarzy w okresie przedświątecznym w 2023 r. – dodaje. I podkreśla, że w tym roku firma zdecydowanie liczy na więcej.

Polacy często kupują w sklepie Amazon.pl papierowe książki, szczególnie podczas różnych okazji zakupowych, np. takich jak Black Friday Week – wśród bestsellerów możemy wyróżnić powieści, biografie, reportaże czy poradniki. – Widoczne jest także to, że sposób czytania książek w Polsce wciąż się zmienia i coraz chętniej sięgamy także po e-booki czy czytniki książek, takie jak Kindle – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, odpowiedzialna za Amazon.pl. – W okresie świątecznym obserwujemy wzmożone zainteresowanie książkami, które wciąż są sprawdzonym i chętnie przyjmowanym prezentem – jak pokazało badanie przeprowadzone przez nas w grudniu 2023 roku, dla 17 proc. Polaków książki były wymarzonym podarunkiem świątecznym. Nie bez znaczenia jest tu z pewnością fakt, że siedmiu na dziesięciu Polaków za najlepszy prezent uważa ten praktyczny – dodaje.

Książki na zakupach

Co piąty Polak na zakupy książkowe wybiera się już jednak do sklepu spożywczego. I to zjawisko zdecydowanie narasta.

– Faktem jest, że rynek książek w ostatnich latach mocno się zmienia. Słyszymy o zamykaniu księgarni i zauważamy odpływ klientów ze sprzedaży stacjonarnej w stronę sprzedaży online. Natomiast my od lat promujemy czytelnictwo i dbamy o szeroki asortyment książek, który zmienia się co dwa tygodnie, żeby dać klientom możliwość wyboru – mówi Rafał Chojczak, kupiec odpowiedzialny za kategorię książek w sieci Biedronka. – W wielu mniejszych miejscowościach to właśnie nasze sklepy są jedynym miejscem, gdzie czytelnicy mają dostęp do regularnej oferty nowych książek, które prezentujemy na specjalnych standach. Promujemy czytelnictwo wśród Polaków również poprzez nagradzanie początkujących pisarzy i ilustratorów – dodaje. Firma również w okresie przedświątecznym widzi zdecydowany wzrost zainteresowania książkami wśród klientów.