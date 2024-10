Skarbówka wiele nie zarobi na sprzedających w internecie

Czytaj więcej Handel Polacy masowo ruszyli po prezenty z drugiej ręki. Rekordowa sprzedaż Przed świętami mocno rośnie zainteresowanie zakupami towarów używanych, od ubrań po akcesoria do domu czy zabawki. Szukając takich prezentów, Polacy nie patrzą tylko na oszczędności.

Podobnie Vinted, jeden z liderów e-handlu i czołowa platforma obrotu odzieżą z drugiej ręki online. Firma podkreśla, że kampania informacyjna na temat nowych przepisów jeszcze się nie rozpoczęła. – Będziemy się kontaktowali z członkami platformy na początku listopada. Tylko bardzo niewielka część członków platformy osiągnie wskazane progi – większość sprzedających osiąga je ze względu na liczbę transakcji o niskiej wartości – mówi Magdalena Szlaz, rzeczniczka Vinted. – W związku z tym oczekujemy, że nie będzie opodatkowania dla zdecydowanej większości, ponieważ generalnie sprzedaż przedmiotów osobistych nie podlega opodatkowaniu – dodaje.

Sprzedawcy, którzy spełniają te warunki, zostaną poproszeni o dodanie tylko jednego szczegółu (numeru PESEL) do wstępnie wypełnionego formularza. Przesłanie tych informacji jest szybkie i łatwe. Dane użytkownika są szyfrowane i bezpieczne. Vinted poprosi tylko o dane niezbędne do zgodności z DAC7, a informacje te zostaną bezpiecznie przekazane do urzędu skarbowego w styczniu następnego roku.

Handel internetowy rozwija się, ale odbywa się głównie za pośrednictwem sklepów i platform, zaś transakcje, gdy to osoby fizyczne są sprzedającymi, są marginesem. Na koniec czerwca 2024 r. liczba sklepów internetowych w Polsce wynosiła już 68,9 tys. – wynika z danych Dun & Bradstreet Poland. Oznacza to, że po dwóch kwartałach przybyło ich 3,3 tys., co jest wynikiem imponującym.

– To o 600 sklepów mniej niż w analogicznym okresie roku 2023. Pewni możemy być jednego: że na koniec 2024 r. liczba zarejestrowanych sklepów internetowych w Polsce przekroczy próg 70 tys., co pozwala na stwierdzenie, że polski rynek jest jednym z największych w Europie i najszybciej rozwijającym się sektorem w Polsce – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland.