Delikatesy Centrum pokazały, że sklepy tradycyjne są w stanie wprowadzać promocje i tzw. egzekucję, która polega na tym, że wszystkie sklepy danej sieci się w nią włączają. Udowodniły, że jesteśmy w stanie robić dobre promocje i politykę cenową, która w dużej mierze zamknęła na głównych promocjach bramy do kanału dyskontowego. To dla nas droga do tego, żeby zniwelować tę różnicę cenową do głównych sieci detalicznych, która uderza w naszych klientów i konsumentów. Liczymy na to, że przyłączając 15 tys. sklepów do naszej grupy zakupowej, będziemy w stanie wynegocjować jak najlepsze warunki dla sieci oraz ich klientów i w konsekwencji – konsumentów.

Jaki wpływ będzie miała na rynek ta grupa zakupowa?

Spodziewam się, że wprowadzi ciekawsze promocje dla rynku niezależnego. Jedną z różnic pomiędzy handlem niezależnym a sieciami, takimi jak dyskonty Dino czy Żabka, jest poziom promocji w sklepach. Chodzi o produkty, które mają specjalnie obniżane ceny lub są objęte sprzedażą łączoną, polegającą na tym, że przy zakupie dwóch sztuk trzeci produkt dostaje się za darmo. W dyskontach ich odsetek zbliża się do 50 proc. – konsumenci są na to dziś otwarci, bo ciągle żyjemy w czasie postinflacyjnym. Z kolei na rynku niezależnym współczynnik promocji jest dużo niższy i w większości sklepów wynosi poniżej 10 proc.

Właśnie to ma zmienić grupa zakupowa. Dzięki niej będziemy mogli znacząco poprawić i zwiększyć udział promocji w lokalnych sklepach niezależnych. Wysłać do konsumentów sygnał, że znajdą w nich dobre ceny. To kreuje transakcje, przyciąga konsumentów i zwiększa zakupy. Wierzymy, że efekty współpracy i negocjacji w ramach grupy zakupowej Równi w Biznesie doprowadzą do tego, że w sklepach związanych z sieciami Grupy Eurocash pojawią się ciekawe promocje, które zmniejszą różnice cenowe między handlem niezależnym a dyskontowym i przeniosą większą liczbę konsumentów do sklepów tradycyjnych. Grupa zakupowa działać będzie w ramach prokonkurencyjnych wspólnych działań negocjacyjnych w celu uzyskania odpowiednich korzyści dla organizatorów zrzeszonych w niej sieci, detalistów, konsumentów, ale i producentów.

Jak odnieśli się do tego pomysłu wasi franczyzobiorcy?

Temat wymagał oczywiście wielu rozmów, bo każda z sieci ma inne pozycjonowanie i potrzeby, ale dla właścicieli sklepów i franczyzobiorców nieakceptowalne było, że ceny hurtowe na rynku niezależnym bywają wyższe niż ceny detaliczne w promocjach w dyskontach. Oczekiwali, że zrobimy coś, co sprawi, że rynek tradycyjny będzie mówił jednym głosem, i zniwelujemy tę lukę cenową. Spodziewam się, że gotowość do działania wspólnie, w grupie, będzie tym większa, im bardziej będziemy w stanie wykazać, że grupa zakupowa działa i przynosi wartość.

Tak wielka grupa zakupowa oznacza też ogromne partie towarów. Czy to nie wyeliminuje mniejszych dostawców?

Nie sądzę. Równi w Biznesie jest detaliczną grupą zakupową, nie będzie zamawiać towaru, a negocjować warunki handlowe dla sklepów, które będą potem robiły zakupy w swoim zakresie. Będziemy też organizować promocje, które będą wdrażane w sieciach. Nasza platforma da nawet mniejszym dostawcom możliwość zwiększenia skali. Do niedawna dotarcie do ok. 15 tys. sklepów oznaczało dla producenta zainwestowanie w przedstawicieli handlowych, którzy te placówki musieli realnie objechać. Teraz będą w stanie dotrzeć do nich wszystkich jednym ruchem.