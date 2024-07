Marka Ludwik jest jedną z niewielu marek znanych z PRL, które dotrwały do dziś (i nie zmieniły właściciela). Choć na początku lat 90. konkurencja atakowała Ludwika w reklamach, to flagowy produkt Grupy Inco nadal jest liderem rynku – w 2023 roku miał 31,2 proc. udziału w wolumenie sprzedaży płynów do naczyń i zajmował też drugą pozycję pod względem wartości sprzedaży z 28,8 proc. udziału.

Firma chce rozszerzyć swoją działalność o inne rynki. Jak informuje „Puls Biznesu”, prezes Grupy Inco zadeklarował skierowanie uwagi Inco na rynki we Włoszech, Niemczech i Francji. Inco chce w ten sposób zwiększyć udział eksportu w swoich przychodach, obecnie odpowiada on za 12 procent przychodów firmy. Dodatkowym problem z eksportem jest fakt, że w 2022 roku Inco musiała opuścić rynki rosyjski i białoruski, gdzie od dawna cieszyła się renomą wśród klientów. Jej produkty nadal jednak trafiają na rynek ukraiński.

Grupa Inco to nie tylko Ludwik (w najróżniejszych wariantach). To także nadal trzymające się mocno pasty do butów Buwi, których sprzedaż to 35 proc. polskiego rynku środków do czyszczenia obuwia. Firma ma też mocny udział w rynku nawozów ogrodniczych (marki Florovit i Azofoska), gdzie jest liderem kanału DIY z 24,6 proc. udziału wartościowego. Grupa Inco ma również udział w rynku leków OTC z preparatem na kurzajki, który jest liderem w swojej kategorii i ma dobrą pozycję wśród wyrobów na odciski.

Planowane inwestycje o wartości 200 mln złotych mają zwiększyć moce produkcyjne Grupy Inco i pozwolić jej wejść na zachodnie rynki z Ludwikiem (ale także innymi produktami). Firma chce też rozszerzyć swoją ofertę o ekologiczne nawozy.