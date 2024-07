Materiał powstał we współpracy z Lidl Polska

Wiele mówi się obecnie o compliance w biznesie. Czym jest compliance w Lidlu, co to pojęcie znaczy dla sieci?

Compliance to pojęcie, które zyskuje na popularności w naszym kraju. Mówiąc ogólnie, jest to praca w zgodzie z przyjętymi normami, zasadami i przepisami. W Lidl Polska zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi wytycznymi. Jest to jeden z filarów naszego sukcesu, a także niezbędny element kultury zarządzania. Compliance oznacza dla nas również gwarancję pełnej transparentności działań – zarówno jeśli chodzi o dostawców, którym oferujemy jasne reguły współpracy, jak i klientów, dla których ważna jest etyka komunikacji cenowej.

Co więcej, pracownicy naszej firmy regularnie przechodzą szkolenia w tym zakresie. Naszym celem jest, aby nie tylko znali swoje prawa oraz obowiązki, ale także stosowali poznane zasady podczas wykonywania swojej codziennej pracy. Wskazujemy, jak postępować w kwestii praw człowieka i tematów związanych ze środowiskiem. Wierzymy, że dzięki tym działaniom możemy tworzyć środowisko pracy oparte na uczciwości oraz sprawiedliwości.

Do zakresu compliance należy zapewne także kwestia realizacji polityki cenowej. Czy rzeczywiście tak jest, zwracacie na to uwagę?

W Lidl Polska naszym głównym celem jest zapewnianie produktów wysokiej jakości, w niskiej cenie, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Nieustannie dbamy o równą politykę cenową dla wszystkich konsumentów w Polsce. Obserwujemy rynek i widzimy, że w koszyku kilkunastu artykułów ceny w konkurencyjnej sieci potrafią się różnić o kilkanaście złotych w różnych lokalizacjach. To jest dla nas nie do pomyślenia. W Lidl Polska zawsze traktujemy wszystkich klientów równo. O tym była też nasza ostatnia kampania „Lidlowy przegląd cenowy”, w której pokazaliśmy, że ceny przykładowego zestawienia produktów w różnych sklepach sieci Lidl są takie same. To jest nasze zobowiązanie wobec wszystkich kupujących w Polsce i tak będziemy również działać.

Potwierdzeniem efektów naszej pracy są niezależne opracowania, między innymi koszyk zakupowy gazety „Fakt”. Do tej pory wygraliśmy w tym zestawieniu już osiem razy [stan na 20.06.2024 r.]. Lidl Polska oferuje klientom liczne, atrakcyjne akcje promocyjne, jak np. Lidlowe ceny, Tania Sobota w Lidlu czy Tydzień XXL oraz kupony w aplikacji Lidl Plus.

Gwarantowanie atrakcyjnych, niskich cen to jedno z naszych działań, które podejmujemy, aby chronić budżety polskich gospodarstw domowych. W kolejnych miesiącach planujemy nieustannie oferować naszym klientom bardzo korzystne promocje oraz akcje specjalne.

A co na to klienci?

Realizację naszej filozofii równego traktowania konsumentów oraz oferowania atrakcyjnych cen docenili nasi klienci, którzy to właśnie do naszych sklepów kierują się w ostatnich kwartałach wyjątkowo często i to u nas robią główne zakupy dla swoich rodzin. Znajduje to potwierdzenie w liczbach. W IV kwartale 2023 roku oraz I kwartale 2024 roku obroty sieci Lidl rozwijają się znacznie szybciej niż obroty sieci Biedronka. Przykładowo, w I kwartale 2024 roku przychody ze sprzedaży (like4like) w Lidl Polska wzrosły w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2023 roku o 8 proc., a w Biedronce o 4,6 proc.

Na gorsze od oczekiwań analityków wyniki Biedronki i Dino za 2023 rok nerwowo zareagowali inwestorzy giełdowi w Polsce oraz Portugalii, co doprowadziło do wyprzedaży akcji i spadku ich notowań w drugiej dekadzie stycznia oraz w marcu 2024 r.

Ujednolicenie cen to także wyzwanie technologiczne, bo wymaga „zgrania” cen i np. ich jednoczesnej zmiany w setkach sklepów. Jak sobie z tym radzicie?

We wszystkich sklepach Lidl Polska mamy zainstalowany system elektronicznych oznaczeń cenowych (ang. Electronic Shelf Labeling, ESL). Pierwsze placówki zostały wyposażone w to rozwiązanie jeszcze w 2022 roku – byliśmy pierwszą siecią w Polsce, która wprowadziła ESL we wszystkich placówkach. Electronic Shelf Labeling to wygoda: zmniejsza się wysiłek związany z drukowaniem i zmianą cen, a co więcej – procesy w firmie są jeszcze bardziej wydajne. Idzie za tym znaczna oszczędność papieru, energii elektrycznej potrzebnej do działania drukarek oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

Dzięki zastosowaniu systemu elektronicznych oznaczeń cenowych możemy zaoszczędzić ponad 133 tony papieru rocznie. Ponadto ESL pozytywnie wpływa na organizację pracy w sklepach – pracownicy mogą poświęcić zaoszczędzony czas na obsługę klientów. W Lidl Polska klient zawsze znajduje się w centrum uwagi, dlatego firma nieustannie dba o komfort zakupów.

Na rynku co jakiś czas powracają informacje o tym, że sieci handlowe nie tylko nie wspierają polskich producentów, ale wręcz im zagrażają. To jak to jest?

Lidl Polska działa na polskim rynku już od przeszło 20 lat. Na co dzień współpracujemy z ponad 840 dostawcami z Polski, co przekłada się na pozytywny wpływ na rodzimą gospodarkę. W naszych sklepach klientom oferujemy ok. 450 produktów z oznaczeniem „Produkt polski”. Jednym z celów naszej firmy jest wspieranie eksportu polskich wyrobów w ramach marek własnych Lidl.

Ubiegły rok był pod względem eksportu rekordowy! Tylko w 2023 r. 301 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidl na 28 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl. Wartość tego eksportu przekroczyła 6,45 mld zł. Natomiast w ciągu sześciu lat (2018–2023) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 25 mld zł – ta wartość od lat stale rośnie. Lidl Polska będzie nadal promować oraz wspierać eksport polskich produktów na rynkach zagranicznych.

