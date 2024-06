W efekcie, wprawdzie polskie firmy wierzą w szanse na wzrost cen swoich produktów (79 proc. ankietowanych), ale... to jeden z najgorszych wyników. Bardziej pesymistycznie patrzą na szanse na wzrost cen tylko Włochy (78 proc.) i Chiny (74 proc.), przy czym Chiny mają do tego dobry powód – bo wojna handlowa z Zachodem faktycznie może osłabić ich optymizm. Kraje zachodniej Europy są bardziej optymistyczne, odbicia cen swoich produktów oczkuje w Hiszpanii 88 proc. badanych, a w Niemczech 87 proc. Prawie trzy czwarte polskich firm (73 proc.) spodziewa się wzrostu swoich przychodów eksportowych, ale to także najniższy wynik wśród badanych gospodarek.

Jakie są główne przeszkody ekspansji polskich firm? Tracimy konkurencyjność

Widać, że tracimy nasz podstawowy argument, niska cenę produktów, ale nie wypracowaliśmy innych przewag. W porównaniu do innych badanych krajów mamy mniej rozpoznawalnych międzynarodowych marek i znaków handlowych. Polskie produkty ani nie słyną z wyrafinowanego wzornictwa, jak włoskie czy hiszpańskie, lub technologicznej perfekcji — jak produkty z Niemiec. Na taką renomę trzeba pracować lata, które do tej pory tego nie przyniosły. Nasze zaś atuty zaś właśnie słabną – konkurencyjność cenową polskich firm osłabiły wysokie ceny energii, rosnące koszty zatrudnienia, gdy wydajność tej pracy tak mocno nie wzrosła. Wśród głównych przeszkód dla inwestycji w Polsce są ceny, energia i rynek pracy.

Według wspomnianej analizy, 83 proc. zarządzających polskimi firmami wskazało wysokie koszty jako główną przeszkodę w przeniesieniu łańcuchów dostaw do Polski. To koszty operacyjne, wymiany handlowej i inwestycji. Nasilają się obawy (49 proc. badanych) o dostępność i koszt pracowników w Polsce oraz – co może zaskakiwać, o dostępność i jakość lokalnych poddostawców (54 proc. badanych przedsiębiorstw z Polski).

To zdaniem analityków Allianz wyjaśnia, dlaczego polskie firmy najrzadziej wśród tych z innych krajów myślą o relokacji łańcuchów dostaw z powrotem do Polski. Przyspieszenie tej decyzji planuje tylko 16 proc. ankietowanych polskich eksporterów, gdy na pozostałych rynkach było to co najmniej 26 proc.