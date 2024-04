Biden chce uderzyć w Chiny. Wzywa do potrojenia ceł na metale

- Wielu partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, w tym Chiny, jest zdecydowanie niezadowolonych z częstego wykorzystywania przez Stany Zjednoczone bezpieczeństwa narodowego, zachowań nierynkowych, nadwyżki mocy produkcyjnych i innych powodów do nakładania ograniczeń i upolityczniania kwestii handlowych” – powiedział BBC rzecznik ambasady ChRL w USA Liu Pengyu.

Chiny protestują też przeciwko amerykańskiemu postępowaniu dotyczącemu nie tylko sektora stalowego i produkcji aluminium, ale także np. stoczniowego i logistycznego.

Niejako przy okazji dostało się też japońskiemu gigantowi Nippon Steel, który chce przejąć US Steel. Zdaniem Joe Bidena amerykański gigant hutniczy powinien pozostać własnością amerykańskich podmiotów.

Równocześnie z dochodzeniem w sprawie dumpingu wyrobów stalowych i aluminiowych oraz dotyczącego chińskich stoczni i sektora logistycznego, władze USA przyglądają się także innemu aspektowi importu z Chin. Chodzi o te firmy z Państwa Środka, które dla uniknięcia ceł wysyłają swoje wyroby do USA za pośrednictwem Meksyku. Biały Dom chce by również wchodzące tą drogą do USA chińskie towary były obłożone cłem.

Deklaracje Bidena są elementem walki między nim i Trumpem o poparcie klasy robotniczej, które może być języczkiem u wagi w listopadowych wyborach prezydenckich.