Sąd w Lublinie nie dał się zwieść argumentom Janusza Palikota i odmówił otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dla spółki Tenczynek Dystrybucja. „Rzeczpospolita” dotarła do postanowienia sądu rejonowego w Lublinie, IX wydziału gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w którym sąd uzasadnił, że to przede wszystkim – odbyłoby się z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Co ważne, to już kolejne podejście tej spółki do próby restrukturyzacji. Już 20 listopada 2023 r. sąd w Lublinie wydał postanowienie o umorzenie postepowania o zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jednak Tenczynek Dystrybucja 15 stycznia 2024 r. złożył kolejny wniosek – tym razem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Czy spółka Palikota gra na czas?

- Jeśli postępowanie restrukturyzacyjne nie wypali, to jak najszybciej składa się wniosek o upadłość – mówił nam b. prokurator ds. przestępstw gospodarczych. Tutaj jednak miała miejsce przeciwna sytuacja: spółka spróbowała ponownie uzyskać zgodę sądu na restrukturyzację, co zresztą sąd jej wytknął – że przestawiła plan, który odrzucili już przecież udziałowcy. W jego ocenie, taka strategia ma często na celu grę na czas, na przykład po to, by jeszcze uregulować sytuację spółki pod kątem informacji czy zobowiązań. Może to się np. tyczyć zabezpieczeń na majątku przez banki, które często dołączają do umów kredytowych zapisy, że jeśli klient znajdzie się w upadłości, to należności natychmiast przechodzą w stan natychmiastowej wymagalności. - A kredyty banków mogą być lepiej zabezpieczone niż należności naiwnych wierzycieli – komentuje prawnik.

Biznesy Palikota

Tenczynek nazbierał szokująco wielką liczbę wierzycieli – postanowienie sądu informuje, że jest ich aż 3729 osób i instytucji, zaś spółka Janusza Palikota jest im winna, według sumy wierzytelności bezspornych 79.7 mln zł. Do tego dochodzą wierzytelności sporne – kolejne 11,3 mln zł.