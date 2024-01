Używane coraz modniejsze. Jakie produkty z drugiej ręki kupują Polacy?

Galopujące ceny zachęciły wielu Polakówy do częstszego zakupu towarów z drugiej ręki, co potwierdzają zgodnie sprzedawcy. W 2023 r. tylko na OLX wystawiono 72 mln przedmiotów, co oznacza, że w każdej minucie na platformie dodawano średnio ponad 138 kolejnych. Liczba ogłoszeń ze statusem „używane” opublikowanych w 2023 r. na OLX wyniosła 36,7 mln, co stanowi 67 proc. wszystkich wystawionych tam rzeczy. – Warto pamiętać, że sprzedający często parametrem „nowe” oznaczają też przedmioty w nienagannym stanie lub tylko raz użyte. Najwięcej ogłoszeń o sprzedaży przedmiotów z drugiej ręki pojawiło się w kategoriach: muzyka i edukacja, dla dzieci, moda, elektronika oraz dom i ogród – podaje firma.

Chcemy z drugiej ręki

Potwierdzają to badania PMR przeprowadzone w listopadzie 2023 r., z których wynika, że sprzedaż swoich rzeczy oraz kupno przedmiotów z drugiej ręki deklaruje trzy czwarte dorosłych Polaków. Jest to wzrost o blisko 10 pkt proc. w porównaniu z 2021 r. 75 proc. ankietowanych deklaruje, że będą dalej kupować i sprzedawać przedmioty z drugiej ręki z podobną częstotliwością, co w roku 2023.

– Rok 2023 był dobrym rokiem dla Allegro Lokalnie, serwisu dla prywatnych sprzedających i kupujących. Odnotowaliśmy widoczne zwiększenie wizyt, nowych użytkowników, a także ofert i transakcji – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro.

Klienci tego serwisu najchętniej wystawiają przedmioty w kategoriach elektronika (smartfony, komputery i części do komputerów, a także sprzęt fotograficzny), kultura i rozrywka (gry online, gry planszowe, książki i komiksy), kolekcje i sztuka (rękodzieło, monety i inne przedmioty kolekcjonerskie, dom i ogród (artykuły dekoracyjne, wyposażenie domu, narzędzia i rośliny do ogrodu) oraz w kategorii moda. – Duże znaczenie mają także ogłoszenia motoryzacyjne oraz nieruchomości. Z kolei kupujący najchętniej szukają w naszym serwisie rzeczy z kategorii elektronika, książki i komiksy oraz dom i ogród. W 2024 roku spodziewamy się dalszego wzrostu wizyt i transakcji – dodaje nasz rozmówca.