Ikea ma problem z grafikiem pracy. Przez brak niedzieli handlowej

Standardowo przypadająca druga niedziela handlowa w grudniu w tym roku wypadła w Wigilię. W związku z tym dzień ten będzie dla pracowników handlu wolny od pracy, jednak wciąż nie ustalono czy handlowcy dostaną dodatkową niedzielę w zamian.

Reklama

Sieci handlowe chcą wiedzieć, na czym stoją

Branża chciałaby, aby sklepy były otwarte dodatkowo 10 grudnia, tak jak we wszystkie niedziele handlowe, podczas gdy politycy skłaniają się do skróconych godzin otwarcia. Propozycja ustawy została przyjęta przez Radę Ministrów 14 listopada i od tego czasu zapadła cisza. Tymczasem sieci handlowe chciałyby wiedzieć, na czym stoją.

Czytaj więcej Handel Kiepski pomysł rządu na niedziele handlowe Stary rząd na koniec chce wprowadzić dziwne pomysły na niedziele handlowe w grudniu. Nowy chce zakaz zlikwidować.

Ikea zwróciła się do rządu z publicznym apelem w portalu X (dawniej Twitter), w którym zauważa, że od lat zamyka swoje sklepy w Wigilię „z szacunku dla pracowników”, ale chciałaby wiedzieć, czy 10 grudnia będzie mogła mieć otwarte sklepy do godziny 20. Szwedzki koncern zwrócił przy tym uwagę na istotną rzecz – zgodnie z prawem pracy pracownicy powinni poznać swoje grafiki do 23 listopada.