Pestycydy w herbatach marek własnych popularnych sieci handlowych

To był tydzień efektownego wejścia Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu. – Efekt Hołowni czyli nagła zwiększona popularność Sejmu jako takiego, to kombinacja wielu czynników. Sam Hołownia jako taki przyciąga zainteresowanie, potrafi komunikować, skupiać uwagę. No i tak się stało, że to poprzez marszałka Sejmu i Sejm opozycja zmienia się w koalicję rządzącą – mówił Michał Kolanko w nowym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”.