Zielone światło ze strony wszystkich 27 państw członkowskich oznacza, że we wtorek podczas konferencji międzyrządowych Unia Europejska otworzy kolejne dwa tzw. klastry negocjacyjne z Ukrainą i Mołdawią: dotyczące rynku wewnętrznego i konkurencyjności.

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Do tej pory w negocjacjach z Kijowem i Kiszyniowem otwarto dwa z sześciu takich bloków tematycznych, w ramach których prowadzone są negocjacje akcesyjne. Obie stolice czekają od lata na otwarcie kolejnych.

Węgry odblokowały negocjacje Ukrainy i Mołdawii z UE. Kijów zmienił prawo

Krok ten blokowały Węgry, które czekały na rozwiązanie przez Ukrainę kwestii zmian w ustawie o edukacji mniejszości narodowych. Po tym, jak w poniedziałek ukraiński parlament przyjął poprawki do ustawy, ambasadorowie państw UE jednomyślnie dali zielone światło otwarciu kolejnych klastrów. Wcześniej o tym, że UE otworzy dwa klastry we wtorek, poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, który w poniedziałek w Luksemburgu spotkał się z szefową węgierskiego MSZ Anitą Orban.

Unia Europejska otworzyła w lipcu drugi klaster dotyczący polityki zagranicznej i obronnej UE, a pierwszy kluczowy klaster w obszarze spraw fundamentalnych, zaledwie miesiąc wcześniej.

Po otwarciu we wtorek bloków dotyczących rynku wewnętrznego i konkurencyjności oba państwa – Ukraina i Mołdawia – będą czekać na dwa ostatnie klastry: klimatu i rolnictwa.

Rozdziały negocjacyjne zostały zgrupowane w sześciu klastrach tematycznych w ramach reformy procesu akcesyjnego w 2020 r. W ich ramach uzgadniane są reformy dostosowujące prawo krajów kandydujących do dorobku prawnego UE. Otwarcie każdego bloku tematycznego wymaga jednomyślności państw członkowskich.

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do UE 28 lutego 2022 r. – cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r.