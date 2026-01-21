Polska 2026+. Nowy raport o wyzwaniach rozwoju w zmieniającym się świecie

Aktualizacja: 21.01.2026 12:25 Publikacja: 21.01.2026 12:08
Autorzy raportu wskazują, że dotychczasowy model rozwoju – oparty na niskich kosztach i nadrabianiu dystansu – stopniowo się wyczerpuje.
W świecie, w którym coraz większe znaczenie mają bezpieczeństwo, odporność i technologie, kluczowe stają się jakość instytucji, zdolność realizacji dużych projektów oraz współpraca państwa z biznesem.
– PKB Polski przekroczył 1 bilion dolarów, co plasuje nas wśród 20 największych gospodarek świata. To sukces, ale także zobowiązanie do budowy nowych filarów konkurencyjności – podkreśla Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
– Gdyby ktoś powiedział mi dwadzieścia kilka lat temu, że Polska będzie realnie w tym klubie G20, uznałbym to za żart. Dziś to się staje faktem i to jest efekt ogromnej pracy wykonanej przez całą gospodarkę, przez nas wszystkich. Jest to oczywiście powód do dumy, ale też moment, w którym trzeba zachować chłodną głowę, bo PKB to nie wszystko. To bardzo ważny wskaźnik, ale on nie pokazuje pełnego obrazu – dodaje Jacek Leonkiewicz, prezes TDJ.
Jednym z głównych wątków raportu jest bezprecedensowa kumulacja inwestycji o znaczeniu systemowym – w energetyce, infrastrukturze, przemyśle i obronności. Skala tych projektów sprawia, że są one testem sprawności państwa i rynku.
– To moment przesilenia, a nie kolejny cykl rozwojowy. Brak koordynacji oznacza realne koszty dla wszystkich uczestników procesu – wskazuje Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.
Raport zwraca także uwagę na lukę między ambicjami technologicznymi a realnym poziomem wykorzystania nowych technologii w gospodarce, rosnącą konieczność ekspansji zagranicznej polskich firm oraz bariery regulacyjne, które ograniczają inwestycje. Autorzy ostrzegają również przed ryzykiem polikryzysu – splotu problemów demograficznych, fiskalnych i geopolitycznych.
– Przyszłość Polski wyznaczają inwestycje na trzech poziomach. Po pierwsze strategiczne projekty państwowe – energia jądrowa, infrastruktura, obronność i cyfryzacja. To fundament niezależności i bezpieczeństwa gospodarczego. Po drugie, inwestycje całego sektora przedsiębiorstw – to ich decyzje w praktyce budują konkurencyjność polskiej gospodarki. Po trzecie, duch przedsiębiorczości i innowacyjności – kapitał i technologie są ważne, ale to ludzie i ich pomysły tworzą prawdziwą przewagę. Musimy go jednak wzmocnić inwestycjami w badania, rozwój i komercjalizację innowacji – podsumował Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium
Raport stanowi punkt wyjścia do dalszej debaty o kierunkach rozwoju Polski. Jego wnioski będą dyskutowane podczas wydarzenia EEC Trends (9 lutego 2026 r.) oraz 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (22-24 kwietnia 2026 r.).
