Polska 2026+. Nowy raport o wyzwaniach rozwoju w zmieniającym się świecie

Autorzy raportu wskazują, że dotychczasowy model rozwoju – oparty na niskich kosztach i nadrabianiu dystansu – stopniowo się wyczerpuje.

W świecie, w którym coraz większe znaczenie mają bezpieczeństwo, odporność i technologie, kluczowe stają się jakość instytucji, zdolność realizacji dużych projektów oraz współpraca państwa z biznesem.

– PKB Polski przekroczył 1 bilion dolarów, co plasuje nas wśród 20 największych gospodarek świata. To sukces, ale także zobowiązanie do budowy nowych filarów konkurencyjności – podkreśla Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Gdyby ktoś powiedział mi dwadzieścia kilka lat temu, że Polska będzie realnie w tym klubie G20, uznałbym to za żart. Dziś to się staje faktem i to jest efekt ogromnej pracy wykonanej przez całą gospodarkę, przez nas wszystkich. Jest to oczywiście powód do dumy, ale też moment, w którym trzeba zachować chłodną głowę, bo PKB to nie wszystko. To bardzo ważny wskaźnik, ale on nie pokazuje pełnego obrazu – dodaje Jacek Leonkiewicz, prezes TDJ.

Jednym z głównych wątków raportu jest bezprecedensowa kumulacja inwestycji o znaczeniu systemowym – w energetyce, infrastrukturze, przemyśle i obronności. Skala tych projektów sprawia, że są one testem sprawności państwa i rynku.