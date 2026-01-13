Aktualizacja: 13.01.2026 13:41 Publikacja: 13.01.2026 13:16
Międzynarodowy wyścig o bezpieczeństwo surowcowe przyspiesza. Portal wnp.pl analizuje temat w wywiadzie z Pawłem Jarskim. Prezes firmy Elemental podkreśla, że Europa przegrywa walkę o surowce kopalne. Szansę na rozwój widzi za to w inwestycji w urban mining i odzyskiwanie metali z recyklingu.
Prezes Elemental Paweł Jarski podkreśla wprost, że Europa „nie ma szans w wyścigu o surowce kopalne”. Problemem są przede wszystkim ograniczone, europejskie zasoby metali ziem rzadkich. Pomysł ewentualnego wejścia na rynki afrykańskie jest mocno spóźniony m.in. ze względu na strategiczne działania Chin. Jak ocenia ekspert, siłą krajów azjatyckich są rządowe programy ochrony surowców strategicznych. Azja od ponad dwóch dekad konsekwentnie zwiększa zapasy metali ziem rzadkich.
Według prezesa Elementalu kraje europejskie – w tym również Polska – mają za to szansę rozwijać technologie odzysku metali z recyklingu. Wymogiem jest m.in. inwestycja w efektywną sieć zbierania zużytego sprzętu i produktów do recyklingu.
Jak rozwijać potencjał urban miningu w Polsce? „Trzeba ułatwiać inwestycje, przyspieszać procedury, przyciągać nowe inwestycje m.in. za pomocą grantów. Gdyby udało się stworzyć dla tej działalności jakąś specjalną ścieżkę, zanim ktokolwiek inny w Europie to zrobi, możemy mieć korzyści wynikające z pozycji pierwszego na rynku” – podsumowuje na łamach wnp.pl Jarski.
